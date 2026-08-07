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Indonesia chính thức dừng bước tại ASEAN Cup 2026 sau trận hòa 1-1 trước Singapore ở lượt cuối bảng A.

Kết quả này giúp Singapore đứng nhì bảng với 8 điểm, trong khi Indonesia chỉ có 7 điểm, xếp thứ 3 và lỡ vé vào bán kết.

Indonesia nhập cuộc quyết tâm và suýt mở tỷ số ngay phút 2 khi Mitchell Baker thoát xuống dứt điểm, nhưng Shah Sahiran kịp phá bóng trước vạch vôi.

Singapore đáp trả ở phút 24 với cú vô lê của Song Ui-young, buộc thủ môn Cahya Supriadi phải cứu thua. Hiệp một kết thúc 0-0.

Chỉ hai phút sau giờ nghỉ, Indonesia vượt lên. Từ pha trả lại của Shayne Pattynama, Ragnar Oratmangoen tung 2 cú sút liên tiếp đưa Garuda dẫn 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế chỉ tồn tại đến phút 66. Sai lầm phối hợp giữa Cahya Supriadi và Rizky Ridho tạo cơ hội để Ilhan Fandi ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Indonesia buộc phải dồn lên bởi chỉ chiến thắng mới giúp họ đi tiếp, nhưng không thể tìm được bàn thứ hai. Hòa 1-1, lần thứ hai liên tiếp Garuda cay đắng chia tay giải ngay sau vòng bảng.

Bàn thắng:

Singapore: Ilhan Fandi 66'.

Indonesia: Oratmangoen 47'.

Đội hình xuất phát:

Singapore: Izwan Mahbud, Nur Adam Abdullah, Hariss Harun, Jacob Mahler, Lionel Tan, Shah Shahiran, Hami Syahin, Harhys Stewart, Song Ui-young, Ilhan Fandi, Glenn Kweh.

Indonesia: Cahya Supriadi, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Ivar Jenner, Marc Klok, Dony Tri Pamungkas, Ragnar Oratmangoen, Mitchell Baker, Thom Haye.