U17 Việt Nam 'out trình' U17 Malaysia, vô địch Đông Nam Á 2026Cú đúp của Văn Dương sau bàn mở tỷ số của pha Quý Vương giúp U17 Việt Nam vượt qua U17 Malaysia trong trận chung kết, qua đó lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ tư.
Video Quý Vương mở tỷ số
Văn Dương nâng tỷ số lên 2-0
Văn Dương ấn định tỷ số lên 3-0
Ghi bàn:
U17 Việt Nam: Quý Vương (11'), Văn Dương (45'+5, 54')
Đội hình xuất phát U17 Việt Nam vs U17 Malaysia
U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Hoàng Việt, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách.
U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif