Đúng như sự kỳ vọng của người hâm mộ, U17 Việt Nam tiếp tục có chiến thắng thuyết phục trước U17 Malaysia với tỉ số 3-0, trong trận chung kết giải U17 Đông Nam Á 2026. Với chiến thắng này, đoàn quân của HLV Cristiano Roland lập nên kỷ lục vô cùng ấn tượng.

Theo đó, U17 Việt Nam trở thành đội bóng có số lần vô địch U17 Đông Nam Á nhiều nhất trong lịch sử, với 4 lần đăng quang. Trước đó, U17 Việt Nam từng lên ngôi vào các năm 2006, 2010 và 2017. Trong khi đó, U17 Australia và U17 Thái Lan cùng có 3 lần vô địch.

U17 Việt Nam thắng thuyết phục U17 Malaysia. Ảnh: FAM

Hành trình của "Những chiến binh trẻ sao vàng" năm nay thực sự gây ấn tượng mạnh. Tại vòng bảng, Nguyễn Lực và các đồng đội thắng 4-0 trước Malaysia và 10-0 trước Timor Leste, còn tại bán kết các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc, thắng 2-1 trước đương kim vô địch U17 Australia. Còn tại chung kết, U17 Việt Nam một lần nữa thắng đậm U17 Malaysia, 3-0.

Nhìn rộng ra, dưới thời HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam bất bại 16 trận trên mọi đấu trường (tại các giải đấu chính thức). Trong đó, U17 Việt Nam thắng 10 và hòa 6, ghi tới 55 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 5 lần. Với riêng Malaysia, trong 3 lần gặp nhau tại vòng loại U17 châu Á 2026 và giải Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng, ghi tới 11 bàn.

U17 Việt Nam vô địch đầy xứng đáng.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam chơi rất hiệu quả. Đáng chú ý, tại vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam toàn thắng cả 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Còn tại giải U17 Đông Nam Á 2026, đội bóng của HLV Roland bất bại 5 trận (4 thắng, 1 hòa, ghi 19 bàn thắng, thủng lưới 1 bàn). Đây là thành tích chưa có đội bóng trẻ nào của Việt Nam làm được, cho thấy sự hiệu quả trong đầu tư của VFF cũng như các CLB tại Việt Nam.

Sau giải Đông Nam Á, U17 Việt Nam hướng tới VCK U17 châu Á 2026 (diễn ra vào tháng 5), với mục tiêu vào tứ kết để giành vé dự World Cup 2026. Ở giải đấu châu lục, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen.

