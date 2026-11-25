Nhìn lại trận ra quân gặp U17 Bỉ, HLV Cristiano Roland nhắc đến hai từ “tự hào” để nói về màn trình diễn của U17 Việt Nam. Theo ông, điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách các cầu thủ cam kết thực hiện và hoàn thành những mục tiêu, phương án chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.

“Những gì các cầu thủ làm được thật phi thường. Cách họ cam kết thực hiện và hoàn thành những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trong từng trận đấu đối với tôi là điều tuyệt vời. Với chúng tôi, lần đầu tiên có mặt tại đây thật sự rất đáng quý. Đây là cơ hội để các em học hỏi, trưởng thành và ngày càng có tính cạnh tranh cao hơn ở những giải đấu như thế này”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam làm được điều phi thường. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Brazil đặc biệt ấn tượng với hai bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 Bỉ. Bàn mở tỷ số của Sỹ Bách sau tình huống phạt góc được ông mô tả là một khoảnh khắc đặc biệt, đánh dấu bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người. Trong khi đó, pha đá phạt góc thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục cho thấy khả năng xử lý kỹ thuật và sự sáng tạo của các cầu thủ trẻ.

Theo HLV Cristiano Roland, các tình huống cố định là nội dung được Ban huấn luyện chú trọng trong quá trình tập luyện. Do có bất lợi về thể hình so với nhiều đối thủ, U17 Việt Nam chủ động xây dựng những phương án phối hợp, tận dụng tốc độ di chuyển và khả năng thoát kèm để tạo bất ngờ.

Nếu trận đấu với Bỉ ghi dấu ấn bởi những pha lập công đẹp mắt, cuộc đối đầu với U17 New Zealand lại cho thấy rõ hơn tinh thần chiến đấu của U17 Việt Nam. Ba lần bị dẫn trước và ba lần gỡ hòa, các cầu thủ vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội đến những phút cuối cùng. HLV Cristiano Roland gọi đó là “tinh thần Việt Nam” - phẩm chất giúp các học trò vượt qua khó khăn, không từ bỏ mục tiêu ngay cả khi phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực.

U17 Việt Nam còn mục tiêu đi tiếp. Ảnh: M.A

Ông cũng thừa nhận đội vẫn còn những sai sót về chiến thuật và cá nhân, song điều quan trọng là các cầu thủ đang tiến bộ qua từng ngày. Với nhà cầm quân người Brazil, việc U17 Việt Nam giành lại một điểm và thậm chí tiếp tục hướng đến chiến thắng ở cuối trận là minh chứng cho tinh thần thi đấu đáng ghi nhận của toàn đội.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có một điểm và vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Với HLV Cristiano Roland, hành trình tại FIFA U17 World Cup không chỉ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi lớn, mà còn là bước đệm quan trọng để trưởng thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong tương lai.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam vs U17 Mali diễn ra vào lúc 20h ngày 26/11. U17 Việt Nam phải giành kết quả tốt nhất để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội.

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