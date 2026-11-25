Thủ thành Thanh Lam có những kỷ niệm đáng nhớ tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026, nơi mà cô cùng các đồng đội Lục Yên đã xuất sắc đăng quang.

Suýt phải nhập viện sau va chạm kinh hoàng

Đến bây giờ, Thanh Lam vẫn chưa thể quên khoảnh khắc khiến cô suýt phải rời sân để nhập viện tại bán kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026. Đó là cuộc đối đầu giữa Lục Yên (Lào Cai) và Vân Sơn (Phú Thọ). Trong một tình huống tiền đạo đối phương xâm nhập vòng cấm, cô gái sinh năm 2009 lập tức lao ra khép góc, quyết tâm bảo vệ khung thành đội nhà.

Thanh Lam va chạm rất mạnh với đối phương. Đầu gối của cầu thủ Vân Sơn đập thẳng vào vai khiến cô đổ gục xuống sân trong đau đớn.

Những ánh mắt lo lắng hướng về phía khung thành Lục Yên. Các đồng đội, ban huấn luyện và khán giả đều không khỏi sốt ruột. Nhưng giữa những cơn đau, Thanh Lam vẫn gắng gượng đứng dậy. Tiếng cổ vũ từ khán đài như tiếp thêm sức mạnh để cô tiếp tục chiến đấu.

Thanh Lam thi đấu lăn xả.

“Sau trận đấu, các thầy và gia đình muốn đưa tôi vào bệnh viện để kiểm tra chấn thương, nhưng tôi nghĩ mình không sao. Một ngày sau, tôi bước vào trận chung kết, dù còn hơi đau nhưng vẫn có thể thi đấu đến trọn vẹn, giành chức vô địch”, Thanh Lam nhớ lại.

Có lẽ, với một cô gái mới 17 tuổi, đó không chỉ là câu chuyện về sức chịu đựng sau một chấn thương. Đó còn là tình yêu, trách nhiệm không muốn bỏ lại đồng đội trong thời khắc quan trọng nhất.

Nếu bán kết là thử thách về ý chí thì trận chung kết lại là sân khấu để Thanh Lam chứng minh tài năng. Trước một Đak Đoa (Gia Lai) thi đấu áp đảo, liên tục tạo ra sức ép và những cơ hội nguy hiểm, thủ thành trẻ của Lục Yên phải làm việc hết công suất. Những pha phản xạ nhanh nhạy, những tình huống ra vào hợp lý của cô gái sinh năm 2009 góp phần quan trọng giúp đội bóng đứng vững.

Thanh Lam trong trận chung kết.

Lục Yên giành chiến thắng 2-1 nghẹt thở, qua đó đăng quang ngay trên sân nhà. Giữa niềm vui vỡ òa của hàng nghìn khán giả tại SVĐ Nghĩa Lộ, Thanh Lam cùng các đồng đội ôm chầm lấy nhau bật khóc vì hạnh phúc. Chiếc Cúp vô địch không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực trên sân cỏ mà còn là thành quả của hành trình vượt qua rất nhiều thử thách. Với cá nhân Thanh Lam, cô gái 17 tuổi được bầu chọn là Thủ môn xuất sắc nhất giải.

“HLV nói với chúng tôi rằng hãy cứ cống hiến hết khả năng, thắng thua không quan trọng. Đối thủ mạnh nên toàn đội phải thi đấu hết sức mình, và đó cũng chính là món quà dành tặng cho khán giả”, Thanh Lam chia sẻ.

Thần tượng Ronaldo, mê đá phủi và chọn khung thành làm nơi gửi gắm đam mê

Ít ai nghĩ rằng cô gái có những pha đổ người dũng mãnh, phản xạ xuất thần trong khung thành ấy lại từng thử sức ở rất nhiều môn thể thao khác nhau.

Lớn lên ở vùng cao, Thanh Lam sớm làm quen với bóng đá, đẩy gậy, điền kinh, nhảy xa... Thể thao dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Thanh Lam đam mê thể thao từ nhỏ.

Năm lớp 7, Lam giành giải nhất toàn tỉnh ở nội dung điền kinh và nhảy xa. Đến năm lớp 9, cô tiếp tục đạt thành tích cao nhất ở môn đẩy gậy. Cô gái dân tộc Tày sở hữu nền tảng thể chất và tố chất của một VĐV chuyên nghiệp.

“Thể thao như ăn vào máu tôi vậy. Nên tôi đang rất cố gắng thi đỗ trường Đại học Sư phạm TDTT để có thể theo chuyên nghiệp và sau này trở thành một HLV”, Lam bộc bạch.

Trong số những môn thể thao từng theo đuổi, bóng đá luôn là số 1 với Lam. Và trong bóng đá, cô gái trẻ lại dành tình yêu cho một vị trí có lẽ là chịu nhiều áp lực nhất: thủ môn.

Thanh Lam từng được HLV bố trí thi đấu ở hàng hậu vệ. Tuy nhiên, một chấn thương ở móng chân khiến cô phải trở lại khung thành. Đó cũng là thời điểm Lam nhận ra mình thực sự thuộc về vị trí “người gác đền”.

Cô gái 17 tuổi rất yêu thích bắt gôn.

“Trước giải VTV Cup 2026, tôi được HLV xếp đá hậu vệ, nhưng móng chân bị bật tụ máu, nên trở lại với vị trí thủ môn. Tôi nghĩ mình chỉ phù hợp với bắt bóng. Từ khung thành, tôi có thể bao quát, chỉ huy toàn đội. Tôi hạnh phúc với những tình huống cứu thua cho đội nhà”, thủ thành 17 tuổi kể.

Sở hữu phản xạ nhanh, tốc độ tốt nhờ nền tảng điền kinh, Thanh Lam luôn tìm cách hoàn thiện bản thân. Cô đặc biệt hâm mộ Ronaldo và David De Gea, xem những thần tượng ấy là nguồn cảm hứng để học hỏi cả kỹ năng lẫn ý chí vượt khó.

Với Lam, bóng đá không chỉ gói gọn trong những buổi tập hay các trận đấu chính thức. Cô còn rất mê bóng đá phủi, thường xuyên tìm cơ hội tham gia các giải đấu phong trào để được chơi bóng, tích lũy kinh nghiệm và duy trì cảm giác thi đấu.

Cô hâm mộ hâm mộ Ronaldo và David De Gea

“Ngoài kỹ năng thi đấu, tôi học hỏi ở họ cả sự kỷ luật trong tập luyện. Để duy trì phong độ và nuôi dưỡng đam mê, tôi tích cực tham gia các giải đấu phủi. Sau những giờ học, tôi dành nhiều thời gian cho bóng đá”, Lam chia sẻ.

Chức vô địch VTV Cup 2026 mang đến những thay đổi đáng kể trong cuộc sống của Thanh Lam và các đồng đội. Từ những cô gái vùng cao còn ít người biết đến, họ được quan tâm, nhận được sự yêu mến và động viên từ đông đảo khán giả.

Các cô gái Lục Yên có hành động ý nghĩa sau chức vô địch.

Nhưng điều đáng quý là sau ánh hào quang của chiến thắng, những cô gái Lục Yên không quên nơi mình sinh ra và lớn lên. Mới đây, đội bóng dành một phần tiền thưởng để đến thăm hỏi, tri ân các gia đình có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Những chuyến đi ấy mang ý nghĩa đặc biệt, bởi các cầu thủ hiểu rằng niềm vui và thành công của mình cũng cần được sẻ chia với cộng đồng.

Ảnh, Video: VTV, NVCC