U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành quyền vào vòng 32 đội FIFA U17 World Cup 2026 khi tạm thời góp mặt trong top 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Theo thể thức FIFA U17 World Cup 2026, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Sau vòng bảng, 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Như vậy, ngay cả khi không thể cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng G, U17 Việt Nam vẫn còn một con đường khác để góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, đó là lọt vào top 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Theo BXH các đội đứng thứ ba tại FIFA U17 World Cup 2026 được cập nhật sau loạt trận đêm 24/11 và rạng sáng 25/11, U17 Việt Nam đang đứng thứ 7 với 1 điểm, hiệu số bàn thắng bại -1. Đoàn quân của HLV Cristiano Roland ghi được 5 bàn thắng và để thủng lưới 6 lần sau hai lượt trận.

U17 Việt Nam có quyền tự quyết tấm vé đi tiếp. Ảnh: M.A

Đây là vị trí nằm trong nhóm 8 đội có thành tích tốt nhất ở cuộc đua dành cho những đội xếp thứ ba tại vòng bảng. Điều đó đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam đang tạm thời nắm một suất vào vòng 32 đội nếu giải đấu khép lại với thứ hạng hiện tại.

Dù đang đứng trong tốp 8 đội hạng ba, U17 Việt Nam chưa thể chủ quan. Khoảng cách giữa các đội trong cuộc đua này không lớn và thứ hạng hoàn toàn có thể thay đổi sau những trận đấu cuối cùng.

Ở lượt trận cuối bảng G, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali vào lúc 20h ngày 26/11. Đây được xem là thử thách rất lớn khi đối thủ đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở bảng đấu (thắng U17 Bỉ và U17 New Zealand, giành vé đi tiếp sớm trước 1 lượt đấu).

Về lý thuyết, đây là cơ hội để U17 Việt Nam tận dụng tâm lý thoải mái của đối thủ. Tuy nhiên, với nền tảng thể lực, tốc độ và sức mạnh vượt trội, U17 Mali vẫn là thử thách không dễ vượt qua.

Tiền đạo Văn Dương đánh giá: “Cầu thủ U17 Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. U17 Việt Nam quyết giành kết quả tốt nhất để có cơ hội đi tiếp tại World Cup".

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