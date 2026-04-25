U17 Việt Nam lên ngôi vô địch U17 Đông Nam Á không thể thuyết phục hơn với chiến thắng giòn giã 3-0 trước Malaysia, đội cũng đã để thua trắng 0-4 khi 2 đội gặp nhau ở vòng bảng.

Báo chí Malaysia thừa nhận, U17 Việt Nam quá mạnh so với đội nhà

“Hi vọng trả thù U17 Việt Nam của các cầu thủ Malaysia tan tàn mây khói, sau khi để thua 0-3 trong trận chung kết bóng đá U17 Đông Nam Á”, Bernama viết.

Tờ này thẳng thắn nhìn nhận: “U17 Malaysia không thể so bì với sức mạnh vượt trội của Việt Nam, đội có lối chơi bài bản hơn hẳn trong suốt cuộc đấu chung kết.

Ngay từ phút 11, cầu thủ Quý Vương đã mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Malaysia có cơ hội gỡ hòa 9 phút sau đó nhưng không thành công. Đến cuối hiệp 1, Văn Dương nhân đôi cách biệt cho đối thủ và hoàn tất cú đúp ở phút 55, qua đó chấm dứt giấc mơ lên ngôi của U17 Malaysia”.

Trong khi đó, New Straits Times đánh giá: “U17 Việt Nam quá sắc bén so với Malaysia trong trận chung kết U17 Đông Nam Á.

Đội bóng của HLV Shukor Adan hạ quyết tâm gây bất ngờ ở trận chiến tranh ngôi, dù để thua U17 Việt Nam tới 4 bàn ở vòng bảng, nhưng lực bất tòng tâm, trình độ đối thủ quá vượt trội.

U17 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2026 đầy thuyết phục

Việt Nam đã chơi dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc thủ thành Adam Nurfakrullah Fadli phải thực hiện một số pha cứu thua trước khi để Quý Vương sút tung lưới ở phút 11.

Các học trò của ông Cristiano Ronald tiếp tục gây sức ép dữ dội lên U17 Malaysia, với kết quả Văn Dương nâng tỷ số lên 2-0 ở phút bù giờ hiệp 1.

Sau giờ giải lao, Malaysia cố kiếm bàn rút ngắn nhưng chưa thực hiện được thì Văn Dương tiếp tục lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Việt Nam.

Chiến thắng này đã đưa U17 Việt Nam lên ngôi vô địch lần thứ 4 ở giải đấu, sau các năm 2006, 2010 và 2017”.