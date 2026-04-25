Không có bất ngờ nào diễn ra, khi U17 Việt Nam biến sân Gelora Delta thành sân khấu của riêng mình để nâng cao chiếc cúp vô địch U17 Đông Nam Á 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland kiểm soát hoàn toàn trận đấu và giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia.

U17 Việt Nam thắng áp đảo trong trận chung kết. Ảnh: VFF

Chiến thắng của U17 Việt Nam nhận được lời khen từ giới truyền thông Indonesia – vốn thất vọng khi đội nhà bị loại trước đó.

Tờ CNN Indonesia đánh giá U17 Việt Nam hoàn toàn vượt trội trước U17 Malaysia, cũng như bóng đá trẻ khu vực.

“Đội tuyển U17 Việt Nam đã trở thành nhà vô địch giải U17 Đông Nam Á 2026 sau khi thắng đậm U17 Malaysia với tỷ số 3-0 trong trận chung kết”, CNN Indonesia viết.

Bài báo bình luận: “U17 Việt Nam và U17 Malaysia trước đó từng gặp nhau ở vòng bảng. Trong lần đối đầu diễn ra vào tuần trước, ‘Những chiến binh Sao Vàng’ giành chiến thắng đậm 4-0.

Bước vào trận chung kết, U17 Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu tái lập chiến thắng cách biệt lớn. Các cầu thủ trẻ áo đỏ liên tục gây sức ép và tấn công mạnh mẽ lên ‘Hổ Mã Lai’.

Ngay phút thứ 4, Việt Nam có cơ hội từ một tình huống phạt góc. Đến phút thứ 11, bàn thắng mở tỷ số mới xuất hiện khi Đào Quý Vương đưa bóng vào lưới đối phương.

Sau nhiều nỗ lực tấn công, Việt Nam có thêm bàn thắng thứ 2 vào thời điểm bù giờ hiệp 1. Nguyễn Văn Dương ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Dẫn trước 2-0, U17 Việt Nam vẫn duy trì thế trận tấn công và kiểm soát bóng trong hiệp 2.

Chưa đầy 11 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng cách biệt. Văn Dương hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0.

Các học trò của HLV Cristiano Roland kiểm soát hoàn toàn trận đấu cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc.

U17 Việt Nam lần thứ 4 vô địch Đông Nam Á. Ảnh: 3H

Đây là danh hiệu thứ 4 của Việt Nam ở cấp độ U17 tại khu vực Đông Nam Á, qua đó trở thành đội tuyển giàu thành tích nhất tại giải đấu”.

Trong khi đó, Bolasport viết: “U17 Việt Nam chính thức vô địch U17 Đông Nam Á khi giành chiến thắng cách biệt lớn trước U17 Malaysia trong trận chung kết”.

Theo Bolasport, “U17 Việt Nam có được thế trận áp đảo, ghi 3 bàn khi trận đấu bước sang phút 54”.

Ngược lại, “U17 Malaysia hầu như không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào cho khung thành U17 Việt Nam, các pha tấn công đều dễ dàng bị hàng thủ áo đỏ chặn đứng”.

