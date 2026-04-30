Tin đồn về việc Jose Mourinho có thể tái ngộ Real Madrid không còn đơn thuần là hoài niệm, mà đang dần mang hình hài của một khả năng thực tế.

Vài tuần sau những tín hiệu ban đầu, theo El Mundo, câu chuyện tiến thêm một bước, Real Madrid đã được thông báo về mong muốn trở lại của chính Mourinho.

Mourinho sẵn sàng trở lại dẫn Real Madrid. Ảnh: Imago

Mourinho không giấu giếm ý định. Với những người thân cận, ông nói rõ rằng mình muốn có “cơ hội thứ hai” tại Bernabeu. Đó không chỉ là khát vọng phục thù, mà còn là mong muốn hoàn tất một chương dang dở.

Giai đoạn 2010-2013, Mourinho đã đặt nền móng cho một Real Madrid giàu tính cạnh tranh, phá vỡ thế thống trị của Barcelona bằng chức vô địch La Liga 100 điểm.

Nhưng ông rời đi trong căng thẳng, khi phòng thay đồ rạn nứt và mối quan hệ với truyền thông lẫn nội bộ CLB đi xuống.

Hiện tại, mọi ánh mắt đổ dồn về Florentino Perez. Chủ tịch quyền lực của Real Madrid được cho là sẽ trực tiếp đưa ra quyết định cuối cùng về chiếc ghế HLV, khi ông hạn chế vai trò của các cố vấn so với trước đây.

Điều đó cho thấy tính chất hệ trọng của lựa chọn sắp tới. Không đơn thuần là tìm HLV mới, Perez cần một người định hình lại chu kỳ chiến thắng.

Mourinho nằm trong danh sách 4 ứng viên, và hồ sơ của ông có sức nặng riêng. Kinh nghiệm đỉnh cao, cá tính mạnh, khả năng kiểm soát phòng thay đồ trong những giai đoạn khủng hoảng – tất cả đều là những yếu tố Real Madrid đang cần để trị các ngôi sao đang bộc lộ cái tôi quá lớn.

Ở chiều ngược lại, Benfica không muốn mất HLV của mình nhưng cũng đã tìm kiếm giải pháp thay thế.

Điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 6 triệu euro chỉ có hiệu lực đến cuối tháng Năm. Perez còn thời gian không nhiều để đưa ra quyết định cuối cùng.

Một cuộc tái hợp, nếu xảy ra, sẽ không đơn thuần là câu chuyện bóng đá.