Ngậm đắng nuốt cay

Người Tây Ban Nha có câu thành ngữ nổi tiếng: “nuốt cóc và rắn” (tương tự “ngậm bồ hòn làm ngọt”). Đây chính là vấn đề mà Real Madrid đang trải qua trong giai đoạn cuối mùa giải 2025/26.

Rất có thể Real Madrid vẫn còn một “con ếch đắng” nữa phải nuốt trong phần còn lại của mùa giải: hoặc phải xếp hàng danh dự chào đón Barcelona với tư cách nhà tân vô địch tại Camp Nou trong hai tuần tới, hoặc chứng kiến đối thủ giành chức vô địch ngay trước mắt vào Chủ nhật ngày 10/5.

Vinicius ghi bàn là không đủ. Ảnh: EFE

Nếu đội quân của Hansi Flick thắng Getafe (21h15 ngày 25/4), họ sẽ tạo khoảng cách 11 điểm khi mùa giải chỉ còn 15 điểm tối đa.

Diễn biến đêm thứ Sáu tiếp tục phủ thêm bóng tối lên mùa giải đáng thất vọng của Real Madrid. Buổi sáng, CLB thông báo Dani Ceballos không có tên trong danh sách thi đấu vì “quyết định chuyên môn”.

Buổi tối kết thúc bằng việc bị gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4, trong khi Kylian Mbappe phải rời sân ở phút 81 do “quá tải cơ gân kheo chân trái”, theo thông báo từ CLB.

Cách đây vài ngày, Vinicius Junior ghi bàn và xin lỗi Madridista tại Bernabeu. Trận này, anh tiếp tục thể hiện thái độ tích cực khi có mặt đá bồi chính xác từ cú sút xa của Fede Valverde, ngay phút 17. Nhưng pha lập công không nhiều ý nghĩa, khi Real Madrid tiếp tục thi đấu nhạt nhòa.

Sau trận hòa với Betis tại La Cartuja, HLV Alvaro Arbeloa tiếp tục bày tỏ sự bức xúc với trọng tài – điều đã trở thành thường xuyên.

Arbeloa phàn nàn về một tình huống có thể là phạt đền trong hiệp 1 khi bóng chạm tay Ricardo Rodriguez sau cú sút của Brahim Diaz, và một pha có thể là phạm lỗi của Antony với Mendy ở tình huống dẫn đến bàn thắng của Hector Bellerin cho đội chủ nhà.

“Chúng tôi có một vấn đề, và nhiều người có trách nhiệm đưa ra quyết định lại không hiểu hoặc không nắm rõ tình huống”, Arbeloa nói về trọng tài.

Lunin xuất sắc nhất phía Real Madrid. Ảnh: Diario AS

“Đó là một quả phạt đền rất rõ ràng, tay mở và không hề khép vào người. Không cần xem thêm. Cũng như tình huống cuối trận. Mendy đã chiếm vị trí, chỉ cần bị tác động nhẹ vào tay là đủ. Đây là điều rất cơ bản và không phải lần đầu xảy ra với chúng tôi. Hai quyết định đó ảnh hưởng lớn đến trận đấu”.

Trong những tuần gần đây, việc học trò cũ của Jose Mourinho liên tục phàn nàn về trọng tài đã trở thành một xu hướng, thậm chí có nhắc đến vụ Negreira (Barca chi tiền cho quan chức trọng tài trong nhiều năm).

Thảm họa phòng ngự sau 21 năm

Sự tập trung vào trọng tài, trong trường hợp này là Cesar Soto Grado, chiếm phần lớn thời lượng buổi họp báo của Arbeloa, người tỏ ra thất vọng khi đội tiếp tục để thủng lưới vào những phút cuối.

Albacete loại Real Madrid khỏi Cúp Nhà Vua ở phút 94, Osasuna thắng ở phút 90, Mallorca là phút 91, Bayern Munich khiến “Los Blancos” không thể vào hiệp phụ ở phút 89. Bây giờ, Betis gỡ hòa ở phút 94.

“Nếu có một nguyên nhân rõ ràng, chúng tôi đã sửa chữa. Khi các trận đấu diễn ra sít sao, những tình huống như vậy có thể xảy ra, và chúng tôi cũng không gặp may”, Arbeloa cố gắng lý giải.

Dưới sự dẫn dắt của Arbeloa, Real Madrid không thể thắng trong 40% số trận (9/23 trận). Trong 10 trận gần nhất tại La Liga, đội bóng Hoàng gia đều để thủng lưới (tổng cộng 13 bàn thua).

Real Madrid một lần nữa sụp đổ cuối trận. Ảnh: Diario AS

Đây là chuỗi trận không giữ sạch lưới tệ nhất trong cùng một mùa kể từ tháng 5/2004, thời HLV Carlos Queiroz (20 trận, 36 bàn thua), mùa giải kết thúc bằng sự sụp đổ nặng nề.

Khi được hỏi hai lần liên tiếp về việc Ceballos bị loại vì “quyết định chuyên môn”, Arbeloa trả lời ngắn gọn: “Tôi luôn chọn những người mà tôi cho là phù hợp”.

Ông không giải thích thêm, nhưng CLB cũng không che giấu sự việc hay viện lý do chấn thương. Ceballos, còn hợp đồng đến năm 2027, là một trong những cầu thủ có thể rời đi vào mùa hè.

Một trường hợp khác là Dani Carvajal – tương lai vẫn chưa rõ ràng – thậm chí còn không khởi động trong trận đấu.

Phó Giám đốc báo AS, Tomas Roncero, một CĐV trung thành của Real Madrid, thốt lên: “Tôi chán ngấy rồi”. Có lẽ, đó cũng là tâm trạng chung của các Madridista khi chứng kiến đội nhà chìm trong cơn ác mộng không hồi kết.