Theo báo chí Tây Ban Nha, Real Madrid đang xúc tiến tìm HLV trưởng mới, sau một mùa giải thất bát khác với những xáo trộn liên tục trên ‘ghế nóng’: Ancelotti ra đi, Xabi Alonso được bổ nhiệm rồi tiếp tục được thay thế bằng Arbeloa (hồi tháng 1) nhưng kết quả còn tệ hơn.

Mourinho mong được trở lại Bernabeu, nhưng Real Madrid không xem ông là ứng viên hàng đầu. Ảnh: Defensa

Trong bối cảnh đó, HLV Jose Mourinho được cho muốn có cơ hội dẫn dắt Real Madrid một lần nữa, sau triều đại đầu vào 2010-2013.

Defensa cho hay, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã biết về mong muốn của Mourinho, tuy nhiên, họ không xem ông là ứng viên hàng đầu, thậm chí còn đứng sau cả cái tên gây bất ngờ: Mauricio Pochettino.

Bất chấp thành tích từng mang về cho Real Madrid: Cúp Nhà vua Tây Ban Nha sau 18 năm chờ đợi, danh hiệu La Liga 2011/12 với nhiều kỷ lục: đạt 100 điểm, thắng 32/38 trận, ghi 121 bàn,… Mourinho bị đặt dấu hỏi về phong cách liệu có còn còn phù hợp ở đẳng cấp cao vào lúc này, khi ông trải qua những giai đoạn không mấy thành công tại MU, Tottenham, Roma,…

Lãnh đạo Real Madrid muốn Klopp hơn cả, trong khi Pochettino cũng được Chủ tịch Perez xếp trên Mourinho. Ảnh: Sky Sports Premier League

Nguồn trên khẳng định, Chủ tịch Florentino Perez và lãnh đạo Real Madrid ưu tiên Jurgen Klopp hơn cả. Họ tin vào kinh nghiệm, tài năng và uy tín của cựu thuyền trưởng Liverpool, có thể giải quyết được vấn đề trong phòng thay đồ Bernabeu.

Tuy Klopp có cá tính mạnh, nhưng ông sẽ ít gây ra tranh cãi hơn Mourinho nhiều. Theo thăm dò của Defensa, chiến lược gia người Đức chiếm số phiếu áp đảo từ bầu chọn của CĐV Real Madrid.

Các sếp bự Real Madrid hiểu rằng, bất cứ ai đến ngồi ‘ghế nóng’ đều phải có khả năng tái thiết lại đội hình hiện tại, vốn đang trong tình trạng rất tệ. Sau 2 năm trắng tay, dàn sao Real Madrid, người mất động lực, người mất đi sự tự tin. Họ cần một ‘cú hích’, một sự truyền cảm hứng từ thuyền trưởng mới.