Real Madrid thời Arbeloa tiếp tục trải qua những ngày ảm đạm, cầm chắc mùa giải trắng tay trên mọi đấu trường. Không những vậy, họ còn liên tục chịu tổn thất về nhân sự.

Sau chấn thương của Arda Guler và Militao ở vòng đấu trước, Real Madrid mất thêm át chủ bài Kylian Mbappe, người yêu cầu được thay ra sau khi chơi 80 phút ở chuyến làm khách Real Betis.

Mbappe dính chấn thương gân kheo khiến Real Madrid lo, tuyển Pháp thấp thỏm. Ảnh: El Partidazo de COPE

Theo báo chí Pháp và Tây Ban Nha, Mbappe bị chấn thương gân kheo ở chân trái và hiện chờ thêm kiểm tra của đội ngũ y tế Real Madrid để biết cụ thể hơn tình hình.

Tuy nhiên, chân sút tuyển Pháp gây lo lắng, bởi sau khi được thay ra, anh đi thẳng vào đường hầm, chứ không ở lại trên sân ngồi cùng các cầu thủ dự bị của Real Madrid, để theo dõi hết trận đấu.

Real Madrid không còn Mbappe đã để chủ nhà gỡ hòa ở phút 90+4, đồng nghĩa giúp kình địch Barca tiến gần hơn đến danh hiệu La Liga. Đội bóng của Hansi Flick sẽ nới rộng số điểm lên thành 11, nếu thắng Getafe vào tối nay (25/4).

Điều đáng chú ý, đây là trận đấu thứ 100 của Mbappe cho Real Madrid. Anh đã có những cơ hội lập công, thậm chí đưa được bóng vào lưới Real Betis nhưng bị trọng tài thổi việt vị.

Việc Mbappe bị đau phải rời sân không chỉ gây mối lo cho Real Madrid, mà HLV Didier Deschamps và tuyển Pháp còn thấp thỏm hơn, bởi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày hội World Cup 2026.

Mbappe từng bỏ lỡ 5 trận đấu từ tháng 2 đến tháng 3, do bị đau dữ dội ở đầu gối trái, đã không dám mạo hiểm nên đã quyết định xin thay người – cũng là lần đầu tiên được thay ra sau 23 trận do Arbeloa dẫn dắt.

Với La Liga còn 5 trận nữa, Real Madrid lại hết cửa đua vô địch, không loại trừ Mbappe nói lời tạm biệt sớm giải đấu để tránh rủi ro dự World Cup, dù điều đó có thể ảnh hưởng đến việc anh giành Vua phá lưới mùa này – đang hơn người xếp nhì Vedat Muriqi (Mallorca) 3 bàn (24 và 21).

Mbappe ghi được 41 bàn trong 41 trận ra sân cho Real Madrid ở giải năm nay, trên mọi đấu trường.