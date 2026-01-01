Tại tứ kết VCK U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 UAE 3-2, với các pha lập công của Lê Phát, Đình Bắc và Minh Phúc. Trận thắng đưa thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết giải đấu châu lục, gặp đội thắng trong cặp U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan.

Đáng chú ý, đây là trận thắng thứ 15 của U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Trước đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các học trò toàn thắng ở giải U23 Đông Nam Á 2025 trước khi lần thứ 3 bảo vệ ngôi vô địch.

U23 Việt Nam toàn thắng ở các giải đấu chính thức dưới triều đại Kim Sang Sik. Ảnh: AFC

Sau đó, U23 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 sau 3 trận thắng ở vòng loại. Tại SEA Games 33, U23 Việt Nam kéo dài kỷ lục thắng của mình, với đỉnh cao là tấm HCV sau khi đánh bại Thái Lan 3-2 trong trận chung kết nghẹt thở.

Tại VCK U23 châu Á 2026, dù không được đánh giá cao nhất ở bảng A (vòng bảng), nhưng U23 Việt Nam tiếp tục gây tiếng vang lớn khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng trước Jordan (2-0), Kyrgyzstan (2-1) và đặc biệt là chiến thắng lịch sử 1-0 trước chủ nhà Saudi Arabia.

Hành trình của U23 Việt Nam có thêm rất nhiều cảm xúc khi hạ U23 UAE 3-2 ở trận tứ kết, và chắc chắn đoàn quân của HLV Kim Sang Sik không muốn dừng lại khi phía trước là trận bán kết.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn