Video Đình Bắc đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt NamMinh Phúc có pha xử lý khéo léo bên cánh phải, anh treo bóng vào vòng cấm để Đình Bắc đánh đầu ngược hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.
Video Đình Bắc kiến tạo cho Lê Phát mở tỷ số:
Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn
Ghi bàn:
U23 Việt Nam: Lê Phát (40')
U23 UAE: Junior Salif Ndiaye (43')
Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 UAE
U23 Việt Nam: Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Minh Phúc, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Viktor Lê (Đình Bắc 35'), Ngọc Mỹ, Lê Phát.
U23 UAE: Khaled, Matar, Khamis, Ali Memari, Ali Aziz, Almenhali, Al Arzooqi, Soloman, Junior, Khaled, Akonnor.
Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 UAE - Đình Bắc tạo ra bước ngoặt của trận đấu với pha đột phá trong vòng cấm U23 UAE. Pha căng ngang như "dọn cỗ" để Lê Phát đệm bóng cận thành, mở tỷ số.
Link xem trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 UAE, thuộc khuôn khổ vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026.
Loạt luân lưu giữa U23 Nhật Bản và U23 Jordan chứng kiến khoảnh khắc hy hữu, khi thủ môn Abdel Rahman ăn mừng sớm nhưng vẫn phải nhận bàn thua.
Hòa 1-1 sau 120 phút chính thức với U23 Jordan, Nhật Bản phải nhờ đến tài năng của thủ môn Araki mới đoạt tấm vé đầu tiên vào bán kết, khi thắng 4-2 trên chấm luân lưu.