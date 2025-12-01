HLV Mai Đức Chung quyết định loại 3 cầu thủ gồm: Dương Thị Vân, Ngân Thị Thanh Hiếu, Vũ Thị Hoa. Trong số này, đáng tiếc cầu thủ có nhiều năm khoác áo đội tuyển là Dương Thị Vân chưa bình phục chấn thương, trong khi Ngân Thị Thanh Hiếu và Vũ Thị Hoa cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm.

Tuyển nữ Việt Nam quyết bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Tại SEA Games 33, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Trần Thị Kim Thanh, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Phạm Hải Yến, đội trưởng Huỳnh Như... HLV Mai Đức Chung trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ là Trần Thị Duyên, Trần Thị Hải Linh, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên hay Nguyễn Thị Thuý Hằng.

Trong 4 kỳ Đại hội gần nhất, tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đều giành HCV. Nhà cầm quân kỳ cựu này kỳ vọng có thể cùng “Nữ chiến binh sao vàng” tạo thêm cột mốc nữa trong lịch sử Đông Nam Á.

Theo kế hoạch, 8h40 sáng 2/12, thầy trò HLV Mai Đức Chung di chuyển sang Bangkok, sau đó tiếp tới Chonburi. Tại SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Myanmar, Philippines và Malaysia.