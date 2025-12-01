"Trước khi sang Thái Lan, chúng tôi có 1 tuần tập luyện tại Vũng Tàu. HLV Kim Sang Sik chủ yếu cho đội tập chiến thuật nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

Về danh sách U22 Việt Nam, ai cũng xứng đáng tham dự SEA Games nhưng theo quy định của giải đấu chỉ được đăng ký 23 cầu thủ. Mọi người phải cố gắng nhiều, đạt được sự kỳ vọng của HLV trưởng cũng như người hâm mộ", Khuất Văn Khang nói về quá trình chuẩn bị của U22 Việt Nam cho SEA Games 33.

U22 Việt Nam tự tin tranh HCV SEA Games. Ảnh: VFF

Theo cầu thủ CLB Thể Công Viettel, anh và các đồng đội cần nâng cao khả năng gắn kết, những khâu cuối cùng hay dứt điểm cầu môn. Còn với cá nhân, Văn Khang nhấn mạnh: "Tôi tham dự SEA Games trước tại Campuchia nhưng kết quả không được như mong muốn. Với kỳ SEA Games lần này, chúng tôi quyết tâm giành thành tích tốt nhất. Tôi nghĩ mục tiêu HCV là áp lực nhưng cũng là động lực để chúng tôi nỗ lực đạt kết quả tốt nhất".

Tại vòng bảng (bảng B), U22 Việt Nam đá trận ra quân gặp U22 Lào ngày 3/12, sau đó gặp Malaysia ngày 11/12. Khuất Văn Khang cho biết lịch thi đấu này khá giống với V-League, giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tiếp theo.

Về trận trận gặp U22 Lào, thủ quân U22 Việt Nam cảnh báo các đồng đội: "U22 Lào chơi rất tốt, có nhiều cầu thủ chơi ở ĐTQG. Trong bóng đá không thể nói trước được điều gì nhưng chắc chắn U22 Việt Nam làm hết sức giành chiến thắng".