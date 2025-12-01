Sau hơn 1 tiếng đồng hồ bay, chuyến bay chở các thành viên U22 Việt Nam đáp xuống sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) lúc 14h ngày 1/12. Thầy trò HLV Kim Sang Sik được tạo điều kiện nhập cảnh nhanh chóng trước khi lên xe bus di chuyển về khách sạn The Quarter Ramkhamhaeng tại Bangkok.

Trước khi sang Thái Lan, HLV Kim Sang Sik chốt danh sách U22 Việt Nam. Theo đó, 5 cầu thủ lỡ hẹn với SEA Games 33 gồm: hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Viktor Lê cùng các đồng đội sẵn sàng cho SEA Games 33. Ảnh: VFF

Với 23 cầu thủ được lựa chọn kỹ lưỡng và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam mang theo quyết tâm cao nhất, hướng đến mục tiêu cạnh tranh tấm HCV SEA Games. Ở kỳ SEA Games gần nhất, Khuất Văn Khang cùng các đồng đội chỉ giành tấm HCĐ.

Sau khi về tới khách sạn và lấy phòng nghỉ ngơi, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Thái Lan lúc 17h, trên sân RBAC University, cách khách sạn khoảng 20 phút di chuyển.

Dự kiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chỉ có 2 buổi tập chính thức trước trận ra quân gặp U22 Lào, lúc 16h ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok).

U22 Việt Nam tự tin tranh HCV SEA Games. Ảnh: VFF

Sau khi U22 Campuchia rút lui, môn bóng đá nam SEA Games 33 có 9 đội tham dự và được chia thành 3 bảng, mỗi bảng gồm 3 đội. Bảng A: Thái Lan, Timor Leste, Singapore; Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Lào và Bảng C: Indonesia, Myanmar, Philippines.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại bảng B cũng được điều chỉnh với lượt trận mở màn diễn ra sớm hơn một ngày so với kế hoạch cũ, trong khi lượt trận thứ hai vẫn giữ nguyên ngày 11/12. Các trận bán kết và chung kết lần lượt diễn ra ngày 15/12 và 18/12. Tất cả các trận đấu đều diễn ra tại SVĐ Rajamangala.