Thuyền trưởng tuyển Việt Nam là khách mời đặc biệt trong lễ khai mạc giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 do báo Tuổi trẻ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và VFF phối hợp tổ chức sáng 3/10. Ông Kim Sang Sik đặc biệt hào hứng khi trực tiếp chứng kiến một giải đấu có quy mô, tổ chức chuyên nghiệp dành riêng cho giới công nhân viên chức (CNVC).

"Các cán bộ công nhân, viên chức là năng lượng, là tầm vóc của Việt Nam. Trong không khí vui mừng như vậy, tuyển Việt Nam sẽ cố gắng thi đấu tốt để mang lại thêm niềm vui cho mọi người", HLV Kim Sang Sik nói. Sau sự kiện này, HLV Kim Sang Sik bay vào TPHCM, chuẩn bị cho đợt hội quân và đấu 2 trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup.

HLV Kim Sang Sik hào hứng với giải bóng đá dành cho CN, VC Việt Nam

Trong sáng nay, 16 đội bóng khu vực phía Bắc tranh tài, nhằm kiếm 6 tấm vé đi dự VCK toàn quốc diễn ra cuối tháng 10 tại TPHCM. Cụ thể 4 đội lọt đến bán kết vòng loại phía Bắc có suất dự VCK toàn quốc; 4 đội dừng ở Tứ kết tiếp tục đá play-off nhằm chọn thêm 2 suất "vé vớt".

6 đội bóng CN, VC khu vực phía Bắc có vé dự VCK toàn quốc

Tổng giải thưởng của giải bóng đá CNVC Việt Nam 2025 tại vòng loại phía Bắc lên đến 170 triệu đồng. Trong đó, nhà vô địch nhận 60 triệu đồng, Á quân 40 triệu đồng và 2 đội đồng hạng Ba mỗi đội nhận 20 triệu đồng.

Vòng loại khu vực còn trao nhiều giải thưởng khác như Cầu thủ xuất sắc nhất, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Đội thi đấu fairplay nhất, Đội Cổ động ấn tượng nhất, Tổ trọng tài xuất sắc nhất (mỗi giải 5 triệu đồng).