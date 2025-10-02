Quyết định đáng mừng

Danh sách tập trung mới nhất của tuyển Việt Nam cho hai trận đấu gặp Nepal đem lại nhiều tín hiệu tích cực khi HLV Kim Sang Sik mạnh dạn gọi hàng loạt gương mặt trẻ từ U23 Việt Nam lên thử lửa ở cấp độ ĐTQG.

Những cái tên như Hiếu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc… vốn chỉ mới nổi bật trong vòng vài tháng gần đây ở các giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á, nay đã có cơ hội đứng chung hàng ngũ với các đàn anh trên tuyển Việt Nam.

Nhiều sao trẻ U23 Việt Nam xuất hiện trong màu áo tuyển Việt Nam

Đây là quyết định đáng mừng từ ông Kim Sang Sik, thay vì chắc chắn với bộ khung cũ, chiến lược gia người Hàn Quốc đã trao cơ hội để lớp kế cận được thử sức.

Ngoài sự tưởng thưởng cho phong độ ấn tượng của họ trong màu áo U23, bước đi này cũng là lựa chọn cần thiết để tạo ra làn gió mới cho tuyển Việt Nam – vốn đang cần nhiều giải pháp mới mẻ sau ASEAN Cup.

Cùng với Văn Khang, Đình Bắc… đang dần trở thành nhân tố quen thuộc, kết nối giữa hai thế hệ, một tuyển Việt Nam trẻ trung, có chiều sâu, sẽ tạo nên nền tảng tốt để hướng tới Asian Cup 2027 và cả những giải đấu xa hơn.

Nhưng cũng có băn khoăn

Niềm vui và sự kỳ vọng là có thật, nhưng vẫn còn đó những băn khoăn nếu nhìn vào cách dùng người của HLV Kim Sang Sik trong quá khứ không xa.

Trong ba trận đấu chính thức của tuyển Việt Nam sau chức vô địch ASEAN 2024, dù danh sách tập trung cũng có nhiều cái tên trẻ trung, nhưng số phút họ được thi đấu trên sân là vô cùng hạn chế.

Hy vọng rằng, HLV Kim Sang Sik sẽ trao cơ hội cho tất cả ở đợt tập trung và trận đấu tới

Ở trận đấu có tính chất quyết định với Malaysia, việc HLV Kim Sang Sik phải thận trọng và tin dùng những cầu thủ giàu kinh nghiệm là điều hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng ngay cả trong những trận đấu dễ thở hơn rất nhiều như gặp Lào hay trận giao hữu với Campuchia, các tân binh vẫn chủ yếu ngồi trên băng ghế dự bị. Cơ hội để họ thể hiện mình gần như là con số không. Điều này tạo ra một tiền lệ đáng lo ngại về việc gọi cầu thủ trẻ lên tuyển chỉ để "làm quen không khí", thay vì thực sự trao cho họ cơ hội cọ xát.

Chính vì thế, người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi: Liệu lần này, khi đối đầu với Nepal – một đối thủ được đánh giá vừa tầm – những cầu thủ trẻ mới thực sự được trao cơ hội ra sân, hay tất cả sẽ tiếp tục chỉ là “học việc” trên băng ghế dự bị?

Thế nên, hai trận gặp Nepal tới sẽ là thước đo quan trọng cho sự dũng cảm và quyết đoán của HLV Kim Sang Sik. Bởi chỉ khi dám đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ ngay trong các trận đấu chính thức, quá trình chuyển giao thế hệ – điều mà bóng đá Việt Nam đang rất cần ở thời điểm này mới thực sự bắt đầu.