Dấu ấn của sự kế thừa

Nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam, có thể thấy rõ triết lý của ông Kim Sang Sik: kết hợp giữa kinh nghiệm của các trụ cột và sức trẻ của những tài năng đang lên. Đây là một cuộc chuyển giao thế hệ có kiểm soát, thay vì một cuộc cách mạng nhân sự đập đi xây lại ồ át giống người tiền nhiệm Troussier.

Ở mỗi tuyến, dấu ấn của sự kế thừa đều rất rõ nét. Trong khung gỗ, sự trở lại của Đặng Văn Lâm sau quãng thời gian dài vắng bóng là một sự bổ sung đáng giá về mặt kinh nghiệm, bên cạnh hai thủ thành trẻ đầy tiềm năng là Trung Kiên và Văn Việt.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam có tên trong đợt tập trung tuyển Việt Nam tới đây

Hàng phòng ngự, nơi bộc lộ nhiều bất ổn gần đây, là khu vực có sự thay đổi đáng chú ý nhất. Bên cạnh những "hòn đá tảng" quen thuộc như Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, ông Kim đã mạnh dạn trao cơ hội cho hàng loạt gương mặt trẻ như Hiểu Minh, Nhật Minh, cho thấy thuyền trưởng người Hàn Quốc sẵn sàng tạo ra một cuộc cạnh tranh sòng phẳng để tìm ra những nhân tố tốt nhất.

Tương tự, ở tuyến giữa và hàng công, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Tiến Linh vẫn là nòng cốt. Nhưng xen kẽ với họ là một loạt các cầu thủ trẻ thuộc lứa U23 như Khuất Văn Khang, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Đình Bắc….

Sự cài cắm này không chỉ mang đến làn gió mới mà còn giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội học hỏi, trưởng thành khi được tập luyện và thi đấu cùng các đàn anh.

Toan tính cho chặng đường dài

Việc triệu tập tới 8 cầu thủ thuộc lứa U23 không chỉ đơn thuần để thử nghiệm cho vui mà một bước đi có tính toán của HLV Kim Sang Sik cho những mục tiêu xa hơn, trước mắt chính là trận đấu "sinh tử" với Malaysia vào tháng 3 năm sau.

Việc tuyển Việt Nam gặp đối thủ không quá mạnh như Nepal là "quân xanh" lý tưởng để ông Kim đánh giá năng lực thực sự của các tân binh, xem ai đủ bản lĩnh để có thể gánh vác trọng trách trong những trận cầu đỉnh cao.

Bởi những toan tính đường dài của HLV Kim Sang Sik

Sự xuất hiện ồ ạt của các cầu thủ trẻ sẽ tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt trong nội bộ đội tuyển. Không một trụ cột nào có thể an toàn với vị trí của mình nếu không duy trì được phong độ đỉnh cao. Điều này sẽ thúc đẩy tất cả phải nỗ lực hơn, qua đó nâng cao chất lượng chung của toàn đội. Hơn nữa, với nhiều nhân tố mới, HLV Kim Sang Sik sẽ có thêm nhiều phương án chiến thuật, giúp lối chơi của đội tuyển trở nên đa dạng và khó lường hơn.

Bản danh sách lần này là một bước đi dũng cảm và cần thiết. Nó cho thấy HLV Kim Sang Sik không chỉ nghĩ đến hai trận đấu trước mắt với Nepal, mà đang xây dựng một nền móng vững chắc, một đội tuyển có chiều sâu cho cả một chặng đường dài phía trước.