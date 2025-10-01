Chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik triệu tập danh sách tuyển Việt Nam với sự góp mặt của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam.

Những gương mặt xuất sắc vừa vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025 và lấy vé dự VCK U23 châu Á 2026, được chiến lược gia người Hàn Quốc đôn lên ĐTQG là hoàn toàn xứng đáng.

Thủ môn Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Đình Bắc rất được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới và thêm nhiều phương án chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam được lên ĐTQG. Ảnh: S.N

Thực tế, trước đối thủ có chất lượng trung bình như Nepal, tuyển Việt Nam ngay cả không sử dụng đội hình mạnh nhất vẫn được đánh giá cao hơn. Việc gọi nhiều cầu thủ U23 không chỉ nằm trong kế hoạch trẻ hóa đội tuyển, mà còn là bước chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026.

Tuy nhiên, nếu dành sự tin tưởng tuyệt đối ở các gương mặt trẻ, HLV Kim Sang Sik sẽ đặt tuyển Việt Nam vào tình thế mạo hiểm. Đó là lý do chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn phải gọi số lượng nhất định các cựu binh, thậm chí có những vị trí không thể thay thế.

Ở vị trí thủ môn, kinh nghiệm và bản lĩnh của Đặng Văn Lâm là chỗ dựa về tinh thần, giúp thủ thành trẻ Trung Kiên học hỏi thêm nhiều điều, ngay cả trong các buổi tập.

Tương tự, những đàn anh như Duy Mạnh, Cao Quang Vinh, Bùi Tiến Dũng, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Tiến Linh… vẫn là trục dọc xương sống, là nòng cốt của tuyển Việt Nam.

Vai trò của Hoàng Đức rất quan trọng. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Việt Nam có thể vận hành lối chơi tốt, cùng sự hiệu quả trong tấn công và phòng ngự, phải dựa nhiều vào phong độ của các cựu binh này.

Lấy ví dụ cụ thể như hàng tiền đạo, nơi mà Đình Bắc, Gia Hưng hay Thanh Nhàn là những nhân tố rất có tương lai, nhưng họ không phải là những cái tên chơi tốt nhất ở CLB. Trong khi đó, Tuấn Hải, Tiến Linh đều có bàn thắng trước ngày lên tuyển, chính là sự khẳng định về đẳng cấp của mình.

Nhìn chung tuyển Việt Nam mang tới một bộ mặt mới khi có gần 10 cầu thủ U23, nhưng HLV Kim Sang Sik không trẻ hóa mạnh tay, mà tiến hành từng bước, bố trí đội hình kiểu “cài răng lược” nhằm hoàn thành nhiều mục tiêu trong 2 trận gặp Nepal tới đây.