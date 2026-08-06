Ở trận tuyển Việt Nam thắng Indonesia 3-0, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ cho đối thủ khi sử dụng đội hình xuất phát với nhiều thay đổi so với trận hòa Singapore 0-0.

Những gương mặt quen thuộc như Văn Hậu, Quang Hải, Hoàng Hên, Xuân Son được xếp ngồi dự bị, thay vào đó là Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Long, Hai Long, Tài Lộc.

Những sự thay đổi này khiến Indonesia bị rối ngay khi nhập cuộc. Tuy nhiên, điều quan trọng là các cầu thủ được HLV Kim Sang Sik tin tưởng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó Hai Long là người nhân đôi tỷ số, hay màn trình diễn xứng đáng nhận điểm 10 của Thành Long ở vị trí tiền vệ trụ.

Hai Long ghi dấu ấn ở trận thắng Indonesia. Ảnh: VFF

Trở về sân nhà, tuyển Việt Nam tiếp đón Campuchia - đội đã bị loại khi mới chỉ có 3 điểm. Hiện tại, Những chiến binh sao vàng có 7 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng A nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại. Thầy trò HLV Kim Sang Sik vào bán kết, nếu giành ít nhất một trận hòa trước Campuchia ở lượt trận cuối.

Tuy nhiên, đội chủ nhà muốn làm nhiều hơn như thế, thậm chí là một chiến thắng đậm, với mục tiêu giành ngôi đầu bảng A để giữ mạch bất bại, tạo đà tâm lý cho các trận đấu tiếp theo tại giải.

Một điều quan trọng không kém được HLV Kim Sang Sik tính đến là trong trường hợp đứng nhất bảng A, và nếu thắng chung cuộc ở 2 trận bán kết (lượt đi và về), theo phân nhánh từ BTC, tuyển Việt Nam sẽ được đá trận chung kết lượt về trên sân nhà. Đây là một lợi thế không nhỏ với nhà đương kim giữ cúp.

Với mục tiêu thắng Campuchia, tuyển Việt Nam vẫn phải đảm bảo sự chắc chắn của hàng phòng ngự cũng như cần những chân sút có độ sắc bén trên hàng công. Tuy nhiên, so với trận thắng Indonesia, HLV Kim Sang Sik có thể lại thay đổi đội hình xuất phát nhằm gây bất ngờ cho đối thủ.

HLV Kim Sang Sik có nhiều sự lựa chọn về nhân sự. Ảnh: VFF

Ở vị trí thủ môn, Patrik khả năng tiếp tục bắt chính, các hậu vệ gồm Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Hậu. Hai cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam là Văn Vỹ và Tiến Anh.

Với hàng tiền vệ, Hoàng Đức luôn là lựa chọn số 1 của HLV Kim Sang Sik, và người đá cặp với anh có thể là sự trở lại của Quang Hải. Trên hàng tiền đạo, Hoàng Hên, Đình Bắc và Xuân Son cùng xuất trận.

Đây là đội hình mới mà cũ với tuyển Việt Nam, nhưng những thay đổi của HLV Kim Sang Sik là có sự tính toán. Trước đối thủ không được đánh giá cao như Campuchia, chiến lược gia người Hàn Quốc trao cơ hội cho những cầu thủ làm chưa tốt ở trận gặp Singapore được chuộc lỗi, từ đó lấy lại nguồn cảm hứng, động lực cho hành trình tại ASEAN Cup 2026.

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