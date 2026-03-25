"Tôi đang rất chờ đợi sự đóng góp của các cầu thủ mới, trong đó có Hoàng Hên. Tuyển Việt Nam đang chuẩn bị tốt để mang niềm vui đến cho người hâm mộ. Tôi vui khi có Hoàng Hên trong đội hình. Cuối cùng cậu ấy cũng có thể khoác áo tuyển Việt Nam sau thời gian dài thi đấu ở V-League.

Sau 5 năm, Hên khẳng định được đẳng cấp. Xem Hoàng Hên tập luyện và thi đấu thời gian qua, tôi thấy có rất nhiều phương án để cậu ấy thi đấu trên hàng công, nhiều cơ hội tìm đường vào mành lưới đối thủ", HLV Kim Sang Sik nói về sự xuất hiện của Hoàng Hên ở tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Ảnh: S.N

Đặc biệt, chiến lược gia người Hàn Quốc đang rất kỳ vọng vào sự kết hợp giữa Hoàng Hên và Xuân Son, ông nói: "Tôi có thể bố trí họ đá cặp hai tiền đạo hoặc một tiền đạo cắm còn một người đá cánh. Xuân Son mới bình phục chấn thương nhẹ, chúng tôi kiểm tra kỹ và đưa ra phương án để Son thi đấu tốt".

Ở đợt tập trung lần này, tuyển Việt Nam đón sự trở lại của Văn Hậu và Đình Trọng sau thời gian dài vắng bóng. HLV Kim Sang Sik cho biết: "Văn Hậu và Đình Trọng đang đá rất tốt ở V-League thời gian qua nên xứng đáng có mặt ở tuyển. Họ trải qua thời gian khó khăn với chấn thương, nhưng giờ cả hai đều có thể trạng tốt. Với sự góp mặt của Văn Hậu, Đình Trọng, khâu phòng ngự của đội tuyển được gia cố chắc chắn hơn nhiều. Tuyển Việt Nam cũng sẽ có sự cạnh tranh công bằng".

HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đặt mục tiêu thắng Bangladesh.

Đánh giá về trận giao hữu với Bangladesh, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh: "Bangladesh năm nay thay đổi nhiều so với năm ngoái, từ ban huấn luyện đến đội hình, khi có thêm các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài. Một số cầu thủ từng đấu với U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2026. Tôi đánh giá đội hình hiện tại của họ tốt hơn trước nhiều. Tôi có biết Hamza. Cậu ấy đang thi đấu ở Anh. Chúng tôi cùng các học trò đang phân tích video xem cầu thủ này đá thế nào để tìm cách đối phó. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng".

Trong khi đó, trung vệ Duy Mạnh phát biểu: "Chúng tôi thi đấu tập trung và tuân thủ chỉ đạo của ban huấn luyện. Dù chỉ là giao hữu, tuyển Việt Nam vẫn cố gắng thắng vì còn liên quan đến thứ hạng FIFA. Hoàng Hên nói tiếng Việt tốt và đá rất hay ở V-League. Lên tuyển là sự ghi nhận của HLV Kim Sang Sik với Hên. Còn với Đình Trọng và Văn Hậu, cả hai trở lại tuyển Việt Nam là thành quả xứng đáng với họ".

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam vs Bangladesh lăn bóng và lúc 19h ngày 26/3 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội.