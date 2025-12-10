"Sau trận đấu với U22 Lào, chúng tôi có một tuần để chuẩn bị cho trận gặp U22 Malaysia. Trong số 23 cầu thủ, hiện không ai bị chấn thương, lực lượng được bảo toàn. Chúng tôi đang có sự chuẩn bị rất tốt. Vì đây là trận đấu cực kỳ quan trọng, nên đội bóng đang giữ vững tinh thần rất cao để hướng tới kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang Sik cho biết.

Đánh giá về đối thủ U22 Malaysia, thuyền trưởng U22 Việt Nam nói: "Sau khi theo dõi trận đấu Malaysia vs Lào, tôi cùng Ban huấn luyện phân tích kỹ về đối thủ. U22 Malaysia là đội bóng có nền tảng thể lực sung mãn cũng như lối chơi đầy mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phía U22 Việt Nam, với sự chuẩn bị tốt về thể lực và chiến thuật, cũng như thông qua các buổi họp chiến thuật và quá trình tập luyện chăm chỉ, tôi tin rằng chúng tôi giành được kết quả tốt trong trận đấu ngày mai".

HLV Kim Sang Sik tin tưởng vào chiến thắng trước U22 Malaysia. Ảnh: S.N

"Trong những ngày qua, tôi thường xuyên nhắc nhở các cầu thủ rằng trận đấu với U22 Malaysia không đơn thuần chỉ là một trận vòng bảng. Hãy coi đây như một trận đấu loại trực tiếp. Vì xác định tâm thế như vậy, chúng tôi cần một chiến thắng. Đó là mục tiêu lớn nhất của toàn đội", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

HLV Kim Sang Sik khẳng định U22 Việt Nam rút ra nhiều bài học ở trận gặp U22 Lào, sẵn sàng cho trận đấu quyết định cuối vòng bảng: "Ở trận gặp U22 Lào, chúng tôi tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng chưa thể chuyển hóa thành nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, thường với đội bóng của tôi, những trận đấu đầu tiên không bao giờ dễ dàng cả.

Chúng tôi chơi tốt dần lên qua từng trận. Tôi nghĩ rằng thông qua chiến thắng vừa rồi, các cầu thủ có thêm nhiều sự tự tin để tiếp tục giành được những chiến thắng tiếp theo".

"Tuyển Việt Nam từng thua Malaysia 0-4. Các cầu thủ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Chính vì vậy, hiện tại họ đang có sự chuẩn bị rất tốt và quyết tâm cao độ để có thể "phục thù" trong trận đấu sắp tới", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

