Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Việc U22 Indonesia bất ngờ thúc thủ trước U22 Philippines giúp U22 Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp vào bán kết SEA Games 33.
Trước trận quyết đấu với U22 Việt Nam ở lượt cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Malaysia có sự tăng cường của 2 cầu thủ cho hàng phòng ngự.
U22 Việt Nam hưởng lợi khi U22 Indonesia thất bại ở trận ra quân SEA Games 33. Tấm vé bán kết nằm trong tầm tay thầy trò HLV Kim Sang Sik, nhưng để đi xa hơn sẽ cần phải khác.