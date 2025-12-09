u22 viet nam 1.jpg
Chiều 9/12, U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Bangkok, Thái Lan, chuẩn bị cho trận quyết đấu với U22 Malaysia.
HLV Kim Sang Sik như thường lệ vẫn yêu cầu các cầu thủ phải có sự tập trung cao nhất, nỗ lực lớn nhất để đạt được mục tiêu vượt qua vòng bảng.
Với cục diện hiện tại, U22 Việt Nam chỉ cần hòa U22 Malaysia là giành vé đi tiếp.
Tuy nhiên Công Phương và các đồng đội muốn làm tốt nhất.
Theo ghi nhận, trong buổi tập chiều 9/12, U22 Việt Nam được rèn kỹ các bài tấn công, trong đó có không chiến, phối hợp nhóm và những quả tạt từ hai biên.
Các cầu thủ rất quyết tâm đánh bại U22 Malaysia.
Trận đấu sắp tới được ví như "chung kết".
Chơi tấn công, nhưng HLV Kim Sang Sik cũng đề cao sự an toàn nơi hàng phòng ngự. 
Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực, tâm lý.
Tinh thần của Đình Bắc và các đồng đội rất thoải mái.
“Chúng tôi chắc chắn hướng tới trận Malaysia với mục tiêu chiến thắng chứ không hòa. Chắc chắn là U22 Việt Nam phải đặt quyết tâm cao nhất. Những ngày qua, tôi cùng các đồng đội thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm rất lớn”, tiền vệ Quốc Cường khẳng định.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

