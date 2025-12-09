Báo cáo với Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nói về những khó khăn mà tuyển nữ Việt Nam đang gặp phải tại SEA Games 33: “Tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn nhất về sân tập. Khoảng cách tới sân tầm 40 km, đường lại nhỏ, khiến xe đi mất 1 tiếng rưỡi, cũng có những hôm mất tới 4 đến 5 tiếng đồng hồ để tới nơi. Nhiều chị em cầu thủ đều mệt mỏi".

Ông Trần Anh Tú cho biết rất khó hiểu khi BTC nước chủ nhà lại sắp xếp như thế cho tuyển nữ Việt Nam, và mong muốn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng có những kiến nghị với phía chủ nhà Thái Lan về việc này. "Tôi kính nhờ Bộ trưởng và lãnh đạo đoàn kiến nghị sao cho sân tập gần hơn với tuyển nữ Việt Nam”, Phó Chủ tịch VFF kiến nghị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gặp gỡ, thăm và động viên đoàn Thể thao Việt Nam đang tham dự SEA Games 33. Ảnh: Quý Lượng

Ngoài vấn đề sân tập, ông Trần Anh Tú cũng nói về chuyện ăn uống của cả tuyển nữ Việt Nam và U22 Việt Nam. Hiện tại, hai đội phải tự bổ sung thực phẩm mua thêm bên ngoài để duy trì thể trạng thi đấu.

Trước đó, HLV Mai Đức Chung cũng bức xúc với công tác trọng tài trong trận thua Philippines: "Tôi không đổ lỗi, nhưng cần sự công bằng. Có tình huống bóng chạm tay đối thủ mà không thổi, còn với đội tuyển nữ Việt Nam thì thổi rất chặt, trong khi lại nương tay hơn với Philippines".

Sau khi tiếp nhận phản ảnh từ đại diện VFF, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết sẽ kiến nghị lên Ủy Ban Olympic Thái Lan. Bộ trưởng cũng nói rằng việc thay đổi sân tập là khó thực hiện ngay, nhưng khẳng định sẽ tìm cách hỗ trợ tối đa. Bộ trưởng mong muốn lãnh đạo các đội tuyển động viên các cầu thủ thích nghi với điều kiện ở Thái Lan, nhằm hướng tới một kỳ SEA Games thành công.

Tuyển nữ Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi. Ảnh: Quốc An

Sau trận thua tiếc nuối trước Philippines, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục ra sân tập luyện vào sáng 9/12. HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam phải thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất hướng đến kết quả tốt trong trận đấu sắp tới.

Trận tuyển nữ Việt Nam vs Myanmar lăn bóng vào lúc 16h00 ngày 11/12 trên SVĐ Chonburi, Thái Lan.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn