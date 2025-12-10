Trận đấu bất ngờ dễ dàng

Sau chiến thắng chật vật trước U22 Lào, cánh cửa vào bán kết của U22 Việt Nam vẫn còn chênh vênh do kém hiệu số so với Malaysia. Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở bảng C, Philippines giành chiến thắng thứ hai liên tiếp và sớm giành vé đi tiếp để thay đổi cục diện cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik.

Hiện tại, nhiệm vụ của U22 Việt Nam bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, bởi về mặt lý thuyết chỉ cần một kết quả không thua Malaysia là đủ để giành vé bán kết.

U22 Việt Nam rộng cửa vào bán kết SEA Games 33 dù chưa gặp U22 Malaysia

Điều này giải tỏa áp lực tâm lý lớn và cho phép BHL U22 Việt Nam nhìn nhận và đánh giá lại những vấn đề nội tại của đội bóng. Nói cách khác trận đấu với Malaysia cần được xem như một bài kiểm tra chiến thuật cuối cùng trước khi bước vào vòng bán kết đầy thử thách.

Cần phép thử của ông Kim Sang Sik

Sự bế tắc của U22 Việt Nam trong các trận đấu gần đây không chỉ là vấn đề của phong độ cá nhân, mà còn là hệ quả trực tiếp của sơ đồ chiến thuật. Khi đội bóng vận hành với sơ đồ 3 trung vệ (hoặc biến thể 5 hậu vệ), lối chơi mà HLV Kim Sang Sik cho đội nhà thi đấu trở nên rất dễ đoán.

Hàng thủ đối phương dễ dàng bắt bài khi toàn bộ tấn công dường như chỉ tập trung vào việc đưa bóng ra biên rồi căng ngang vào trong. Sự đơn điệu này khiến khu vực trung lộ bị bỏ trống, thiếu sự đột biến và đa dạng cần thiết.

Hệ quả là các tiền đạo thường xuyên phải hoạt động đơn độc, thiếu sự hỗ trợ và các cơ hội phối hợp nhóm nhỏ. Tệ hơn, khi đối thủ chơi pressing cường độ cao, bộ khung này cho thấy sự chậm chạp trong việc luân chuyển bóng lên phía trên, dẫn đến việc dễ bị đánh chặn và mất quyền kiểm soát thế trận.

Chính vì thế cần một phép thử lớn trong lối chơi cho U22 Việt Nam từ HLV Kim Sang Sik

Chính vì thế, HLV Kim Sang Sik cần một phép thử đột phá ngay trận đấu với Malaysia bằng một sơ đồ với 4 hậu vệ nhằm mang lại những ưu điểm chiến thuật mà U22 Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng.

Thứ nhất, sơ đồ 4-3-3 cho phép đội hình được đẩy lên cao hơn, đặc biệt là sử dụng hiệu quả hai hậu vệ cánh tham gia sâu vào mặt trận tấn công. Đồng thời giải phóng các tiền vệ trung tâm giảm tải khỏi nhiệm vụ phòng ng để có thể tập trung vào việc kiến tạo, tạo đột biến và thực hiện những cú dứt điểm từ tuyến hai - vũ khí cực kỳ cần thiết để phá vỡ các hàng thủ lùi sâu.

Thứ hai, sơ đồ 4-3-3 mang lại sự linh hoạt và đa dạng hơn, khi có thể tạo ra các tam giác phối hợp ở cả khu vực trung tuyến và hai cánh, giúp U22 Việt Nam thoát khỏi sự đơn điệu của bài "căng ngang" đã bị bắt bài.

Tựu trung lại, nếu muốn chinh phục HCV SEA Games, U22 Việt Nam không thể tiếp tục chơi với một chiến thuật dễ đoán mà cần tỏ rõ sự khó lường trong cách vận hành. Trận đấu với Malaysia là cơ hội cuối cùng để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm, thay đổi nếu không muốn ôm trái đắng dù vé bán kết đã trong tầm tay.

