Những chấn thương liên tiếp khiến 4 cầu thủ Duy Mạnh, Đăng Khoa, Ngọc Bảo và Khuất Văn Khang phải chia tay tuyển Việt Nam, lỡ hẹn với ASEAN Cup 2026. Điều này càng buộc HLV Kim Sang Sik thận trọng hơn với vấn đề nhân sự đội tuyển, đặc biệt ở trận gặp Myanmar ngày 18/7 tới.

Vì vậy, không bất ngờ nếu chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng nhiều cầu thủ ở đội hình 2 trong trận giao hữu với Myanmar. Cách dùng người này giúp thuyền trưởng tuyển Việt Nam đạt được nhiều mục đích: Giấu bài, tránh chấn thương cho trụ cột và kiểm tra các phương án dự phòng.

Theo đó, ở vị trí thủ môn, Văn Lâm hay Trung Kiên khả năng bắt chính. Trong hai thủ môn này, Văn Lâm đang phải cạnh tranh rất khốc liệt với tân binh Patrik Lê Giang, vì vậy người gác đền CLB Ninh Bình sẽ tận dụng mọi cơ hội để ghi điểm.

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Ở hàng hậu vệ, sau khi tuyển Việt Nam mất Duy Mạnh, HLV Kim Sang Sik gọi bổ sung Gia Bảo. Trung vệ CA TP.HCM khả năng được thi đấu ở trận gặp Myanmar bởi đây chính là trận duy nhất để anh chứng minh năng lực.

Các hậu vệ và cầu thủ chạy cánh là Tuấn Tài, Quang Kiệt, Việt Anh, Văn Vĩ... được đánh giá khó nằm trong đội hình 1 của tuyển Việt Nam, nên cũng có cơ hội thi đấu nhiều hơn ở trận gặp Myanmar.

Ở hàng tiền vệ, nếu như Hai Long, Quang Hải, Hoàng Hên, Hoàng Đức... gần như chắc suất đá chính ở đội hình mạnh nhất tuyển Việt Nam, thì Văn Đô, Thành Long phải thể hiện hết khả năng nếu được trao cơ hội.

Trên hàng tiền đạo, những chân sút nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik gồm: Xuân Son, Đình Bắc, Tài Lộc. Với những Việt Cường, Gia Hưng và Ngọc Mỹ, 3 tiền đạo này sẽ là phương án phụ, khả năng được thi đấu ở những trận có tính chất không căng thẳng, hoặc là "kép phụ" khi HLV Kim Sang Sik muốn rút những quân bài chủ chốt ra nghỉ.