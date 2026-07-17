Sau khi vé trận tuyển Việt Nam vs Myanmar có mệnh giá 300 và 200 ngàn đồng/vé đều đã bán hết qua hình thức bán online, BTC tiếp tục bán vé theo phương thức trực tiếp tại NTĐ tỉnh Thái Nguyên từ 14h30 ngày 16/7. Loại vé được phát hành trực tiếp có mệnh giá 100 ngàn đồng/vé.

Theo thông tin mới nhất từ VFF, tính tới chiều 17/7, toàn bộ vé trận đấu được bán hết. Như vậy, người hâm mộ muốn vào sân xem tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với Myanmar chỉ còn lựa chọn sang nhượng vé từ bên ngoài.

SVĐ Thái Nguyên không còn chỗ trống trong ngày tuyển Việt Nam đọ sức Myanmar.

SVĐ Thái Nguyên có sức chứa khoảng 2 vạn chỗ ngồi. Đây là lần đầu tiên SVĐ này tổ chức một trận đấu có tuyển Việt Nam thi đấu.

Trong sáng 17/7, tuyển Việt Nam di chuyển từ Hà Nội lên Thái Nguyên, có một buổi tập trước khi đọ sức với Myanmar. Tổ trọng tài làm nhiệm vụ trận này gồm có trọng tài chính Torphong Somsing, các trợ lý Rachain Srichai và Apichit Nophuan, đến từ Thái Lan. Trọng tài thứ tư là ông Hoàng Ngọc Hà.

Trận giao hữu tuyển Việt Nam vs Myanmar vào 19h00 ngày 18/7 được xem là màn tổng duyệt của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.