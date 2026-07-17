Hàng thủ vẫn là ưu tiên số một

Danh sách tuyển Việt Nam tiếp tục có sự xáo trộn khi Khuất Văn Khang không kịp bình phục chấn thương và buộc phải rút lui trước thềm ASEAN Cup 2026.

Việc mất tới 3 cầu thủ, trong đó có 2 trung vệ là Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo buộc HLV Kim Sang Sik phải tìm kiếm người thay thế. Cái tên được chọn là trung vệ Khổng Minh Gia Bảo, qua đó còn 25 cầu thủ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

HLV Kim Sang Sik đang ưu tiên hàng thủ

Trong bối cảnh Duy Mạnh vừa chia tay tuyển Việt Nam vì chấn thương, việc gọi Khổng Minh Gia Bảo cũng rất đỗi bình thường, nhưng cũng từ quyết định này cho thấy tính toán và sự lo lắng của HLV Kim Sang Sik đối với hàng phòng ngự.

Ở một giải đấu diễn ra trong thời gian ngắn như ASEAN Cup, các đội thường phải thi đấu với mật độ dày. Trung vệ cũng là vị trí khó xoay tua nhất bởi sự ăn ý, khả năng chỉ huy và bọc lót không thể hình thành trong một vài buổi tập. Do vậy, việc bổ sung thêm một trung vệ là quyết định mang tính phòng ngừa hơn là chờ đến khi xuất hiện thêm biến cố.

Vì HLV Kim Sang Sik cần an toàn

Sự xuất hiện của Khổng Minh Gia Bảo không đồng nghĩa anh ngay lập tức cạnh tranh một suất đá chính với Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh hay Văn Hậu.

Tuy nhiên, sự có mặt của trung vệ trẻ này giúp HLV Kim Sang Sik có thêm phương án xoay tua nếu tuyển Việt Nam bước vào giai đoạn căng thẳng hay gặp biến cố về nhân sự nơi hàng phòng ngự.

Với mục tiêu giữ sạch mành lưới trước khi nghĩ đến chiến thắng.

Quan trọng hơn, quyết định ấy phản ánh triết lý dùng người của HLV Kim Sang Sik. Ông không chờ đến khi hàng thủ rơi vào thế thiếu hụt nghiêm trọng mới tìm phương án thay thế, mà chủ động bổ sung ngay khi mất đi một mắt xích quan trọng như Duy Mạnh.

Trong khi đó, việc không gọi thêm một tiền vệ (thay Văn Khang) cho thấy BHL vẫn hài lòng với những lựa chọn còn lại ở tuyến giữa. Những Hoàng Đức, Hai Long, Quang Hải, Tài Lộc… hay các phương án khác được xem là đủ để duy trì chất lượng chuyên môn.

Có thể Khổng Minh Gia Bảo chỉ là cái tên dự bị trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik. Nhưng phía sau quyết định triệu tập ấy là một thông điệp rõ ràng: tuyển Việt Nam không muốn để hàng thủ rơi vào thế bị động.

Trước khi nghĩ đến việc ghi nhiều bàn thắng, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn bảo đảm đội nhà luôn có đủ nhân sự để giữ vững mành lưới trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026.