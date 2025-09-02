Một ngày trước trận ra quân tại bảng C gặp U23 Bangladesh, HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ khi loại cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung khỏi danh sách U23 Việt Nam.

"Do quy định của vòng loại chỉ cho phép mỗi đội đăng ký 23 cầu thủ, tôi buộc phải gạch tên 1 người khỏi U23 Việt Nam. Tôi đã suy nghĩ và loại Trần Thành Trung. Nhưng không hẳn là Trung không được lựa chọn", HLV Kim Sang Sik nói.

HLV Kim Sang Sik quyết định loại Trần Thành Trung. Ảnh: Hải Hoàng

"Trần Thành Trung cho thấy kỹ năng chơi bóng rất tốt và tinh thần quyết tâm với màu cờ sắc áo. Cậu ấy có tương lai rất tươi sáng ở các đội tuyển quốc gia. Nhưng là HLV trưởng, tôi buộc phải đưa ra quyết định ở thời điểm này.

Tôi có gặp riêng và nói chuyện với Trung, giải thích cho cậu ấy. Tôi tin Thành Trung sẽ thể hiện tốt ở những giải đấu trong tương lai", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm.

Trần Thành Trung sinh năm 2005, được chờ đợi sẽ là nhân tố mới ở U23 Việt Nam. Dù bị loại nhưng cơ hội phía trước vẫn còn nhiều với cầu thủ Việt kiều Bulgaria.

Thành Trung lỡ cơ hội thi đấu cho U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đánh giá về trận ra quân gặp U23 Bangladesh, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Chúng tôi gặp chút trở ngại khi không tìm được video chất lượng về họ, nhưng có vẻ như Yemen mới là đối thủ khó khăn nhất ở vòng loại này.

U23 Việt Nam đang có lực lượng tốt nhất, không cầu thủ nào gặp chấn thương, ngoại trừ Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, Khang chỉ bị đau nhẹ, không gặp phải vấn đề gì lớn, có thể thi đấu trận gặp Bangladesh".

Trận U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh lăn bóng vào 19h ngày 3/9 trên SVĐ Việt Trì, Phú Thọ. Trước trận đấu này, VFF phát hành vé các trận đấu bảng C - vòng loại U23 châu Á 2025 trực tiếp từ chiều 2/9 tại cổng chính nhà thi đấu TDTT Phú Thọ.

Người hâm mộ mua vé cổ vũ U23 Việt Nam.

Sau ngày phát hành đầu tiên, việc phát hành vé trực tiếp tại quầy kéo dài từ 3-9/9. Các trận đấu vòng loại U23 châu Á 2025 có 3 mệnh giá 100, 200 và 300 ngàn đồng/ vé.