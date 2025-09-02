xuan son 1.jpg
Trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Xuân Son viết: "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
xuan son 2.jpg
Việt Nam chính là quê hương thứ 2 của anh.
duy manh 2.jpg
Duy Mạnh cùng các ngôi sao Việt Nam tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
duy manh 1.jpg
Những gương mặt thể thao quen thuộc như cựu xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, VĐV TDDC Phạm Phước Hưng, Trương Minh Sang...
duy manh 3.jpg
Duy Mạnh cùng các HLV, VĐV Việt Nam chụp ảnh chung với dàn diễn viên phim Mưa Đỏ.
ly duc.jpg
Trung vệ Phạm Lý Đức luôn tự hào vì là người Việt Nam.
huynh nhu tuyen nu viet nam.jpg
Huỳnh Như đăng hình ảnh cầm lá cờ Tổ quốc trên trang cá nhân.
tien linh.jpg
"Tự hào là người Việt Nam, dù có trải qua bao nhiêu kiếp người thì vẫn mong được là người Việt Nam", Tiến Linh viết trên trang cá nhân.
lam oanh .jpg
Không chỉ có các ngôi sao bóng đá, các VĐV thể thao Việt Nam cũng có nhiều hành động ý nghĩa trong ngày 2/9. Chuyền 2 của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Lâm Oanh chia sẻ: "Việt Nam có trăm triệu lá cờ , và tôi chính là một ngọn cờ".
ha kieu vy 4.jpg
Vẻ đẹp dịu dàng của libero tuyển U21 bóng chuyền Việt Nam Hà Kiều Vy.
nguyen thi phuong top.jpg
Chủ công Nguyễn Thị Phương rất xinh đẹp trong ngày Quốc khánh.