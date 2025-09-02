Xuân Son, Duy Mạnh có hành động ý nghĩa trong ngày 2/9
Nguyễn Xuân Son, Tiến Linh, Duy Mạnh và nhiều ngôi sao thể thao có những hành động rất ý nghĩa chào mừng ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.
Là nhà cầm quân luôn đặt sự ổn định về nhân sự và lối chơi lên hàng đầu, nhưng HLV Kim Sang Sik sẽ có những ngoại lệ với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2026.
HLV Kim Sang Sik đưa ra bản danh sách tuyển Việt Nam đầy bất ngờ khiến người ta phải đặt ra câu hỏi: Phải chăng thời của những Công Phượng, Bùi Tiến Dũng… đã kết thúc?
Cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung nỗ lực thể hiện trong buổi tập cùng U23 Việt Nam, quyết tâm tranh suất đá chính tại vòng loại U23 châu Á 2026.