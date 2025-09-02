Dưới thời HLV Kim Sang Sik, cả đội U23 và ĐTQG Việt Nam đều được xây dựng lối chơi dựa vào sự ổn định và ăn ý của các cầu thủ. Dù có hơn 1 năm dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam, nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa làm mới mạnh mẽ nhân sự đội tuyển. Thậm chí nhiều gương mặt tưởng như sắp bước qua thời đỉnh cao phong độ vẫn được ông Kim tin tưởng, sử dụng.

Ở đợt tập trung U23 Việt Nam lần này, về cơ bản HLV Kim Sang Sik vẫn gọi trở lại những cầu thủ vừa bảo vệ ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.

HLV Kim Sang Sik đề cao sự ổn định trong lối chơi, nhân sự. Ảnh: Hải Hoàng

Bộ khung của U23 Việt Nam được giữ nguyên, với những cái tên như thủ môn Trung Kiên, bộ ba trung vệ Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh, các tiền vệ có Văn Trường, Xuân Bắc, Phi Hoàng, Anh Quân, Công Phương, Văn Khang, trong khi tiền đạo cắm là Đình Bắc.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, với lực lượng này, U23 Việt Nam chỉ cần chơi đúng sức là giành vé vào VCK U23 châu Á 2026, bởi các đối thủ ở bảng C ngoài U23 Yemen có chất lượng tốt, còn lại là U23 Bangladesh và U23 Singapore đều dễ chơi.

Nếu HLV Kim Sang Sik sử dụng lại bộ khung trên, U23 Việt Nam vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ bởi các cầu thủ hiểu rõ triết lý của ông thầy người Hàn Quốc, đồng thời chơi nhuần nhuyễn, gắn kết hơn, có thêm nhiều kinh nghiệm từ giải Đông Nam Á, V-League...

Tuy nhiên, việc gặp U23 Bangladesh và U23 Singapore không đáng ngại là dịp để HLV Kim Sang Sik thử nghiệm nhân sự. Thậm chí ở trận đấu quyết định tranh vé đi tiếp với U23 Yemen, chiến lược gia sinh năm 1976 cũng có thể có những phương án nhân sự gây bất ngờ.

Thành Trung là gương mặt rất đáng chờ đợi ở U23 Việt Nam. Ảnh: Xuân Thủy

Tiền vệ Trần Thành Trung (Ninh Bình) và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND) là những nhân tố đang được HLV Kim Sang Sik đặc biệt kỳ vọng. Nếu như Thanh Nhàn trở lại với U23 Việt Nam sau khi lỡ hẹn giải Đông Nam Á 2025 vì chấn thương, Thành Trung là cầu thủ đáng để chờ đợi.

Dĩ nhiên, với một loạt những ngôi sao ở tuyến giữa như Văn Trường, Viktor Le, Thái Sơn, Văn Khang, Xuân Bắc hay Công Phương, tân binh U23 Việt Nam phải nỗ lực rất nhiều. Nếu ghi điểm, anh sáng cửa đá chính ở U23 Việt Nam.

Không chỉ là tranh tấm vé vào VCK U23 châu Á 2026, màn thể hiện của từng cầu thủ sắp tới giúp HLV Kim Sang Sik đánh giá, lựa chọn ra đội hình tối ưu nhất hướng tới SEA Games 33.