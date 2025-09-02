Nhìn từ danh sách mới nhất

Điểm đặc biệt và đáng chú ý nhất trong lần triệu tập tuyển Việt Nam lần này là HLV Kim Sang Sik đã thực hiện một cuộc “trẻ hóa” quyết liệt. Nếu không tính trường hợp của Doãn Ngọc Tân (sinh năm 1994) có tên ban đầu nhưng sau đó phải rút lui vì chấn thương nặng, số cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đều sinh từ năm 1996 trở lại đây.

Điều đó đồng nghĩa, toàn bộ lứa cầu thủ sinh năm 1995 trở về trước, thế hệ được xem là “kim cương” của bóng đá Việt Nam với những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, hay các thủ môn kỳ cựu Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip… đều không có tên.

HLV Kim Sang Sik bắt đầu có kế hoạch thay máu cho tuyển Việt Nam bằng những cầu thủ trẻ

Đây là một động thái chưa từng có trong gần một thập kỷ qua. Kể từ sau kỳ tích Thường Châu 2018, bộ khung của tuyển Việt Nam luôn có sự hiện diện và đóng vai trò nòng cốt của lứa cầu thủ này.

Họ là biểu tượng của một giai đoạn thành công rực rỡ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, cho nên việc HLV Kim Sang Sik thẳng tay gạch tên toàn bộ thế hệ này để trao cơ hội cho những gương mặt trẻ hơn như Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Gia Hưng… cho thấy một sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy xây dựng lực lượng của ông.

Rõ ràng, chiến lược gia người Hàn Quốc đang muốn tạo ra một làn gió mới, một sức cạnh tranh mới cho đội tuyển.

Thế hệ 'kim cương' hết chỗ đứng ở tuyển Việt Nam?

Nói rằng thế hệ 1995 đã hoàn toàn hết chỗ đứng ở thời điểm này có lẽ vẫn còn hơi sớm. Chắc chắn tại những giải đấu quan trọng sắp tới, HLV Kim Sang Sik vẫn cần đến kinh nghiệm và bản lĩnh của những cầu thủ lớn.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, đợt tập trung lần này chính là một thông điệp đanh thép mà ông thầy người Hàn Quốc gửi đi: Cuộc cải tổ đã chính thức bắt đầu.

Nhiều cầu thủ thuộc thế hệ "kim cương" đang không còn nằm trong kế hoạch của HLV người Hàn Quốc

Vị trí ở đội tuyển quốc gia sẽ không còn là “đặc quyền” dựa trên danh tiếng hay những đóng góp trong quá khứ. Thay vào đó, nó sẽ được quyết định bởi phong độ thực tế, khát khao cống hiến và sự phù hợp với triết lý của HLV.

Đây có thể là một quyết định gây tranh cãi, nhưng lại vô cùng cần thiết cho tương lai của đội tuyển. Sự trì trệ và thiếu tính cạnh tranh ở một vài vị trí đã là vấn đề tồn tại từ lâu.

Và giờ đây, HLV Kim Sang Sik đang buộc tất cả phải bước ra khỏi vùng an toàn. Các cựu binh sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa ở CLB để tìm lại vị trí, còn các cầu thủ trẻ có cơ hội vàng để chứng tỏ mình.

Cuộc cải tổ này có thể mang đến những xáo trộn ban đầu, nhưng đó là điều bắt buộc để tạo nên một tuyển Việt Nam giàu sức sống và tham vọng hơn.