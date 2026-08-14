Khi tài năng trẻ nhường chỗ cho nhập tịch

Trưởng thành trong hệ thống đào tạo của Johor Darul Ta’zim (JDT), tài năng của Pavithran Gunalan được nhận diện từ rất sớm, như một “thần đồng” bóng đá Malaysia sau đại dịch.

Pavithran - con trai của một tài xế xe tải - khoác áo các đội tuyển trẻ Malaysia và thực sự gây chú ý tại giải U19 Đông Nam Á 2024.

Pavithran Gunalan ghi bàn duy nhất cho Malaysia thắng Philippines. Ảnh: Bernama

Ở tuổi 19, Pavithran ghi 4 bàn tại giải đấu trên đất Indonesia. Anh lập cú đúp trong chiến thắng Brunei, sau đó tiếp tục lập công trước Singapore và Thái Lan.

Màn trình diễn ấy giúp cầu thủ sinh năm 2005 nhanh chóng tiến những bước dài trong sự nghiệp, được HLV tạm quyền Pau Marti cho ra mắt Malaysia ở ASEAN Cup 2024.

Nhưng câu chuyện đẹp của một tài năng trẻ lại diễn ra trong một kỳ ASEAN Cup thất vọng của Malaysia. Harimau Malaya chỉ đứng thứ 3 bảng A, sau Thái Lan và Singapore, qua đó bị loại ngay vòng bảng.

Thất bại ấy trở thành một trong những tác nhân thúc đẩy LĐBĐ Malaysia tìm kiếm con đường ngắn hơn để nâng cấp đội tuyển. FAM tăng tốc đưa những cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài vào Harimau Malaya, trước khi chương trình này trở thành bê bối gian lận hồ sơ nhập tịch gây chấn động châu Á lẫn thế giới.

Chịu thiệt thòi là chính những tài năng mà Malaysia từng đào tạo và tự hào. Gunalan là trường hợp điển hình.

Từ một tài năng đầy triển vọng và mơ mộng, anh bị gạt bỏ hoàn toàn. HLV Peter Cklamovski thậm chí không cho anh bất kỳ cơ hội nào để cạnh tranh với các cầu thủ đến từ Brazil và Argentina.

Hàng thủ Việt Nam cần cảnh giác với tốc độ của Pavithran. Ảnh: Bernama

Với một cầu thủ đang phát triển, đó thực sự là nỗi đau. Cho đến trước khi FIFA nhận được đơn khiếu nại, nhiều chuyên gia bóng đá Malaya đã chỉ trích FAM vì nhập tịch ồ ạt kiểu này, đánh mất bản sắc và tự hào dân tộc.

Giờ đây, khi nỗi đau bê bối nhập tịch vẫn còn âm ỉ, chính Pavithran mang đến hình ảnh mới cho “Hổ Vàng” ở ASEAN Cup 2026, từng bước giành lại niềm tin của người hâm mộ.

HLV Tan Cheng Hoe trao cơ hội và Pavithran lập tức chứng minh Malaysia không nhất thiết phải tìm kiếm tài năng ở đâu xa.

Lời cảnh báo cho hàng thủ Việt Nam

Cầu thủ 21 tuổi không vắng mặt phút nào trong 4 trận vòng bảng. Anh ghi bàn duy nhất trong trận thắng Philippines để giúp Malaysia lấy vé bán kết, cũng như có 2 pha kiến tạo.

Bàn thắng trước Philippines đặc biệt cho thấy phẩm chất mà tuyển Việt Nam phải cảnh giác: Pavithran âm thầm xuất hiện phía sau hàng phòng ngự rồi bật cao đánh đầu ghi bàn.

Một cầu thủ chạy cánh nhưng có tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và xâm nhập vòng cấm khiến việc theo kèm anh không đơn giản.

Kỹ thuật của Pavithran rất tốt. Ảnh: FAT

Pavithran càng đáng chú ý khi Việt Nam bước vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau những thời điểm phòng ngự thiếu tập trung ở vòng bảng. Sẽ có nhiều việc làm với HLV Kim Sang Sik.

Hàng thủ Việt Nam từng chủ quan trước Timor Leste, để đối phương tìm được những khoảng trống nguy hiểm, và thủng lưới trong trận gặp Campuchia. Trước Malaysia có thể chủ động chơi phản công, những khoảnh khắc mất tập trung như vậy sẽ dẫn đến cái giá đắt.

Pavithran chính là mẫu cầu thủ giỏi khai thác khoảng trống như vậy, có thể tự dứt điểm, tung ra các quả tạt, hay thoát xuống sát biên ngang rồi căng ngang - như cách anh giúp Paulo Josue phá vỡ bế tắc trong trận thắng Lào 4-0.

Cũng trong một tình huống thoát xuống như vậy, Gunalan chuyền ngược về để Endrick - vốn không lạ Hoàng Đức và các tiền vệ tuyển Việt Nam - dễ dàng ghi bàn thứ 2. Hai khoảnh khắc ấy khiến Lào hoàn toàn sụp đổ.

Hai năm sau lần ra mắt, Gunalan trở lại sân khấu ASEAN Cup với vị thế hoàn toàn khác. Lần này, Việt Nam không thể xem nhẹ cầu thủ từng bị chính cơn sốt nhập tịch của Malaysia che khuất.

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