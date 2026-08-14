Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Singapore và Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 15/8/2026, trên sân SVĐ Yishun, Singapore hứa hẹn là màn so tài hấp dẫn giữa hai đội bóng có phong cách thi đấu khác biệt.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTV7, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Thái Lan tiếp tục được đánh giá cao nhờ lực lượng đồng đều, khả năng kiểm soát bóng tốt và kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi khu vực. Đội bóng xứ chùa vàng luôn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch và đang hướng tới việc giành lợi thế ngay trên sân khách.

Trong khi đó, Singapore gây ấn tượng tại vòng bảng khi thi đấu ổn định và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Với lối chơi kỷ luật, khả năng phòng ngự chắc chắn cùng lợi thế sân nhà, đội bóng đảo quốc sư tử hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ.

Thái Lan được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Singapore từng nhiều lần chứng minh họ là đối thủ khó chịu trong những trận đấu lớn. Kết quả lượt đi sẽ đóng vai trò quan trọng trước khi hai đội bước vào trận lượt về quyết định tấm vé chung kết ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng

Singapore: Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Thái Lan: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Singapore vs Thái Lan

Singapore: Izwan Mahbud; Irfan Fandi, Hariss Harun, Lionel Tan, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Thái Lan: Kampol Pathomakkakul; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Pansa Hemviboon, Wanchai Jarunongkran; Sarach Yooyen, Kakana Khamyok, Picha Autra; Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai, Waris Choolthong.

Phong độ và lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan

Phong độ Singapore: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 2, hòa 2, thua 1.

Phong độ Thái Lan: Trong 5 trận gần nhất, Thái Lan thắng 4, hòa 1, thua 0.

Lịch sử đối đầu Singapore vs Thái Lan: Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Singapore thắng 0, hòa 0, thua 5.

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