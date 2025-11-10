Trận đấu trên sân Balaidos mở ra với thế trận nghiêng hẳn về phía Barcelona. Ngay phút thứ 10, đội khách có cơ hội vượt lên khi bóng chạm tay Alonso trong vòng cấm, và Lewandowski không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số từ chấm 11m.

Tuy nhiên, niềm vui của Barca kéo dài chưa đầy 60 giây. Một thoáng hớ hênh trong hệ thống bẫy việt vị khiến Carreira thoát xuống dễ dàng, hạ gục Szczesny, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cả hai đội sau đó đẩy cao nhịp độ, tạo nên màn đôi công hấp dẫn. Phút 37, Rashford tung đường chuyền tinh tế giúp Lewandowski hoàn tất cú đúp. Nhưng chỉ sáu phút sau, hàng thủ Barca lại “mở cửa” để Iglesias dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa 2-2.

Barcelona thắng trận tưng bừng - Ảnh: FCB

Trước khi hiệp một khép lại, Yamal kịp mang về lợi thế cho đội khách bằng pha ra chân quyết đoán sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, giúp Barca dẫn 3-2.

Hiệp hai chứng kiến sự chặt chẽ hơn trong phòng ngự của đội bóng xứ Catalonia, nhưng hàng công vẫn là điểm sáng. Phút 73, HLV Hansi Flick hoàn tất cú hat-trick bằng cú đánh đầu hiểm hóc sau quả phạt góc của Rashford.

Barcelona kết thúc trận đấu với chiến thắng 4-2 đầy kịch tính, dù phải thi đấu thiếu người ở cuối trận khi Frenkie de Jong nhận thẻ vàng thứ hai. Người ấn định tỷ số là Lamine Yamal.

Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò Hansi Flick thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng La Liga - Real Madrid xuống còn 3 điểm.

Ghi bàn

Celta Vigo: Carreira 11', Iglesias 43'

Barcelona: Lewandowski 10', 37', 73', Yamal 45+4'

Thẻ đỏ:

Barcelona: De Jong 90+4' (2 thẻ vàng)

Đội hình xuất phát:

Celta Vigo: Radu, Fernandez, Starfelt, Alonso, Carreia, Sotelo, Moriba, Mingueza, Duran, Iglesias, Jutgla

Barcelona: Szczesny, Balde, Araujo, Cubarsi, Garcia, De Jong, Casado, Rashford, Fermin Lopez, Yamal, Lewandowski