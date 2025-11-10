Kết quả bóng đá hôm nay

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10

09/11
17:00

Hoàng Anh Gia Lai 1-1 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, TV360+11

09/11
18:00

Sông Lam Nghệ An 2-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, TV360+9

09/11
18:00

Hải Phòng 3-1 SHB Đà Nẵng

FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV

09/11
19:15

Công an TP. Hồ Chí Minh 3-4 Ninh Bình

FPT Play, HTV thể thao, MyTV, SCTV, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 11

09/11
21:00

 Aston Villa 4-0 Bournemouth

K+ ACTION

 Brentford 3-1 Newcastle

K+ SPORT 2

 Crystal Palace 0-0 Brighton

K+ SPORT 1

 Nottingham Forest 3-1 Leeds

09/11
23:30

 Manchester City 3-0 Liverpool

K+ SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12

09/11
20:00

 Ath.Bilbao 1-0 Real Oviedo

SCTV 15

09/11
22:15

 Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid

SCTV 15

10/11
00:30

 Mallorca 1-0 Getafe

SCTV 15

 Valencia 1-1 Real Betis

SCTV 17

10/11
03:00

 Celta Vigo 2-4 Barcelona

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11

09/11
18:30

 Atalanta 0-3 Sassuolo

ON FOOTBALL

09/11
21:00

 Bologna 2-0 Napoli

ON FOOTBALL

 Genoa 2-2 Fiorentina

ON Sports+

10/11
00:00

 Roma 2-0 Udinese

ON Sports+

10/11
02:45

 Inter Milan 2-0 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10

09/11
21:30

 Freiburg 2-1 St. Pauli

TV 360

09/11
23:30

 Stuttgart 3-2 Augsburg

TV 360

10/11
01:30

 Frankfurt 1-0 Mainz

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12

09/11
21:00

 Lorient 1-1 Toulouse

ON SPORTS NEWS

09/11
23:15

 Angers 2-0 AJ Auxerre

ON SPORTS

 Metz 2-1 Nice

ON SPORTS+

 Strasbourg 2-0 Lille

ON SPORTS NEWS

10/11
02:45

 Lyon 2-3 PSG

ON SPORTS NEWS