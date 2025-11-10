|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 10
|
09/11
|
Hoàng Anh Gia Lai 1-1 Đông Á Thanh Hóa
|
FPT Play, TV360+11
|
09/11
|
Sông Lam Nghệ An 2-1 Becamex TP. Hồ Chí Minh
|
FPT Play, TV360+9
|
09/11
|
Hải Phòng 3-1 SHB Đà Nẵng
|
FPT Play, VTV5, MyTV, TV360, SCTV
|
09/11
|
Công an TP. Hồ Chí Minh 3-4 Ninh Bình
|
FPT Play, HTV thể thao, MyTV, SCTV, TV360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 11
|
09/11
|
Aston Villa 4-0 Bournemouth
|
K+ ACTION
|
Brentford 3-1 Newcastle
|
K+ SPORT 2
|
Crystal Palace 0-0 Brighton
|
K+ SPORT 1
|
Nottingham Forest 3-1 Leeds
|
09/11
|
Manchester City 3-0 Liverpool
|
K+ SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
09/11
|
Ath.Bilbao 1-0 Real Oviedo
|
SCTV 15
|
09/11
|
Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid
|
SCTV 15
|
10/11
|
Mallorca 1-0 Getafe
|
SCTV 15
|
Valencia 1-1 Real Betis
|
SCTV 17
|
10/11
|
Celta Vigo 2-4 Barcelona
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 11
|
09/11
|
Atalanta 0-3 Sassuolo
|
ON FOOTBALL
|
09/11
|
Bologna 2-0 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
Genoa 2-2 Fiorentina
|
ON Sports+
|
10/11
|
Roma 2-0 Udinese
|
ON Sports+
|
10/11
|
Inter Milan 2-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 10
|
09/11
|
Freiburg 2-1 St. Pauli
|
TV 360
|
09/11
|
Stuttgart 3-2 Augsburg
|
TV 360
|
10/11
|
Frankfurt 1-0 Mainz
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 12
|
09/11
|
Lorient 1-1 Toulouse
|
ON SPORTS NEWS
|
09/11
|
Angers 2-0 AJ Auxerre
|
ON SPORTS
|
Metz 2-1 Nice
|
ON SPORTS+
|
Strasbourg 2-0 Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
10/11
|
Lyon 2-3 PSG
|
ON SPORTS NEWS
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
-
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn