Làm khách trên sân Groupama, PSG vẫn sớm kiểm soát thế trận nhờ khả năng cầm bóng vượt trội của hàng tiền vệ trẻ trung.

Sau hàng loạt pha hãm thành, Vitinha tung đường căng ngang tinh tế để Warren Zaire-Emery băng vào dứt điểm mở tỷ số ở phút 26.

Khoảnh khắc Joao Neves ghi bàn định đoạt trận đấu ở phút bù giờ cuối cùng - Ảnh: Ligue 1

Niềm vui của đội khách không kéo dài lâu. Chỉ ba phút sau, Lyon suýt được hưởng phạt đền, rồi nhanh chóng gỡ hòa 1-1 nhờ cú ra chân quyết đoán của Afonso Daniel.

Song PSG lập tức đáp trả. Phút 30, Kvaratskhelia xử lý đẳng cấp ở rìa vòng cấm, tung cú sút chìm hiểm hóc tái lập thế dẫn bàn 2-1.

Bước sang hiệp hai, Lyon vùng lên mạnh mẽ. Maitland-Niles đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng cú dứt điểm gọn gàng, khiến hàng thủ PSG chao đảo.

Những phút còn lại, đoàn quân của HLV Luis Enrique đẩy cao đội hình, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng đều bị thủ thành Lopes cản phá xuất sắc.

Kvaratskhelia ăn mừng kiểu Hakimi - người phải nghỉ dài hạn vì chấn thương nặng - Ảnh: Ligue 1

Kịch tính lên đến đỉnh điểm ở phút 90+3 khi Tagliafico bị truất quyền thi đấu. Từ quả phạt góc sau tình huống này, Joao Neves bật cao đánh đầu tung lưới Lyon, ấn định thắng lợi 3-2 nghẹt thở cho PSG – một chiến thắng vừa đủ để giữ vững ngôi đầu Ligue 1.

Ghi bàn

Lyon: Daniel 30', Maitland Niles 50'

PSG: Zaire Emery 26', Kvaratskhelia 30', Neves 90+5'

Thẻ đỏ: Tagliafico 90+3'

Đội hình xuất phát

Lyon: Greif, Kluivert, Clinton, Niakhate, Tagliafico, Tessmann, Morton, Maitland Niles, Merah, Moreira, Ghezzal

PSG: Chevalier, Zaire Emery, Zabarnyi, Pacho, Hernandez, Neves, Vitinha, Ruiz, Lee Kang In, Mayulu, Kvaratskhelia