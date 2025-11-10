Sesko được tung vào từ phút 58 trong chuyến làm khách Tottenham. Tuy nhiên, anh phải rời sân gần cuối trận, do bị đau sau pha bứt tốc.

Vì hết quyền thay người nên MU thua thiệt về quân số so với đối thủ quãng 10 phút cuối . May cho họ khi De Ligt đánh đầu gỡ hòa 2-2 phút 96, giữ lại một điểm cho Quỷ đỏ.

Sesko dính chấn thương đầu gối - Ảnh: SunSport

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Amorim tỏ ra lo lắng: "Tôi chưa biết tình hình cụ thể. Tuy nhiên, đó là vấn đề ở đầu gối và cần chụp chiếu để xác định mức độ nghiêm trọng."

Tháng 12 tới, MU chuẩn bị mất 3 trụ cột bởi Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Mazraoui phải trở về phục vụ ĐTQG tham dự VCK cúp châu Phi.

Hàng công đội bóng thành Manchester sẽ tổn thất nặng, bởi Mbeumo đang là tay săn bàn số 1 của đội, vừa nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 10.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận, MU sẽ phải chiêu mộ tiền đạo mới trong mùa đông nếu Sesko phải nghỉ thi đấu vài tháng.

"Chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng để xem chuyện gì đã xảy ra với đầu gối Sesko. Rõ ràng thời gian tới, MU sẽ gặp vấn đề trên hàng công. Tuy nhiên, chúng tôi cũng dự phòng mọi trường hợp xảy ra."