Đại hội Thi đua yêu nước- Bộ VHTTDL lần này nhằm tổng kết, đánh giá kết quả các phong trào thi đua trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025 - 2030. Sự kiện quy tụ hơn 300 đại biểu tiêu biểu - những tấm gương đã có nhiều đóng góp cho văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Trần Huấn.

Trong danh sách khen thưởng, ngành Thể thao có 16 gương mặt được vinh danh, bao gồm HLV Mai Đức Chung, 13 vận động viên và 2 huấn luyện viên tiêu biểu. Đây đều là những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các đấu trường trong nước và quốc tế, tiêu biểu như vận động viên Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Quang Hải (bóng đá nam), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Lê Văn Công (cử tạ) hay Đoàn Thu Huyền (cờ vua).

Phát biểu sau khi nhận danh hiệu cao quý, HLV Mai Đức Chung xúc động chia sẻ: "Hôm nay là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận phần thưởng cao quý nhất của đất nước. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, Bộ VHTTDL, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, LĐBĐ Việt Nam cùng đông đảo người hâm mộ trong và ngoài nước. Đặc biệt, tôi biết ơn các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia đã luôn sát cánh, giúp tôi có được vinh dự này".

Ông cũng cho biết, dù tuổi tác và sức khỏe không còn sung sức như trước, nhưng sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cùng đội tuyển nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với sự tin yêu của người hâm mộ và danh hiệu Anh hùng Lao động vừa được trao tặng.

Trong hơn hai thập kỷ gắn bó với bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung là người góp công lớn đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành nhiều chức vô địch Đông Nam Á, đoạt huy chương tại SEA Games, đặc biệt là lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2023. Ông được xem như "người truyền lửa" của bóng đá nữ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Danh hiệu Anh hùng Lao động lần này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, cống hiến không ngừng nghỉ của HLV Mai Đức Chung đối với thể thao nước nhà.