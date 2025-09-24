Thắng vất vả Cebu trên sân nhà với tỉ số 1-0, HLV Polking của CAHN cho biết: "Chúng tôi không thắng ăn may trận này. CAHN xứng đáng với chiến thắng. Nếu đội bóng cả trận mà chỉ có 1 cơ hội ghi bàn rồi thắng, đó mới gọi là may. Với số cơ hội mà CAHN tạo ra trước Cebu, chúng tôi xứng đáng với 3 điểm".

Dù được đánh giá cao hơn và nhận được sự cổ vũ từ khán giả, nhưng CAHN thi đấu rất bế tắc, không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội bóng Philippines.

HLV Polking hài lòng về kết quả trận đấu.

Pha lập công duy nhất của đội chủ nhà thuộc về Cao Pendant Quang Vinh ở những phút cuối trận với tình huống cướp bóng trong tay thủ môn Cebu rồi đệm vào lưới.

"Trận đấu này rất vất vả với chúng tôi khi đối thủ chơi co cụm phòng ngự trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, đội bóng duy trì được áp lực tấn công và có được thành quả muộn màng", Cao Quang Vinh nói.

Bên kia chiến tuyến, HLV Glenn Ramos tiếc nuối khi không thể giành được 1 điểm: "Cầu thủ Cebu chiến đấu quả cảm suốt gần 90 phút nhưng chỉ chịu thua bởi một tình huống kém may. Tôi tự hào về các học trò dù trắng tay".

Chiến thắng 1-0 trước Cebu giúp CAHN có 3 điểm đầu tiên sau 2 vòng và vươn lên vị trí thứ 4 bảng A tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.