Xuất sắc đánh bại đối thủ khó chơi Myanmar 2-0, tuyển nữ Việt Nam giành vé vào bán kết SEA Games 33 với ngôi nhất bảng. Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Khi bước vào sân thấy khán giả Myanmar đông như vậy tôi hơi bất ngờ. Nhưng tuyển nữ Việt Nam không bị áp lực, ngược lại có sự hưng phấn. Các cầu thủ Việt Nam vượt qua tất cả để giành chiến thắng xứng đáng.

Tôi cảm ơn cảm ơn các cầu thủ thi đấu hết mình, cảm ơn những khán giả đến sân cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam. Trước trận đấu này, chúng tôi chỉ có một cửa thắng mới đoạt vé đi tiếp. Với tinh thần cao nhất, tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu là giành chiến thắng".

Tuyển nữ Việt Nam vào bán kết SEA Games 33. Ảnh: V.A

"Sau trận thua Philippines, chúng tôi chuẩn bị sẵn đội hình, tập luyện kỹ. Trận này tôi cho các cầu thủ chơi tấn công để ghi bàn. Nếu đá phòng ngự sẽ rất khó. Tôi nghĩ đây là sự thay đổi lối chơi đúng đắn", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

HLV Mai Đức Chung cũng tiết lộ, tuyển nữ Việt Nam chơi tấn công tích cực với những nhân tố phù hợp, bao gồm Ngân Thị Vạn Sự, ông nói: "Hai bàn thắng bằng đầu, một của Vạn Sự và một của Bích Thùy, là những tình huống được tập rất nhiều. Vạn Sự tuy chiều cao hạn chế nhưng nhanh nhẹn và chọn điểm rơi tốt, lại có sự quyết đoán. Còn Trần Thị Duyên, cô ấy có những phẩm chất tốt trong phòng ngự nhưng hôm nay tấn công cũng rất tốt, và chơi ngày càng chững chạc".

"Tuyển nữ Việt Nam tập trung cao độ cho trận bán kết tới gặp Indonesia, nỗ lực hết sức cho mục tiêu bảo vệ HCV", HLV Mai Đức Chung chốt lại.

