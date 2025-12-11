Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo khác biệt. Phút 11, từ quả phạt góc được Đình Bắc treo bóng chuẩn xác, Hiểu Minh bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số.

Đình Bắc (trái) có trận đấu ấn tượng với hai pha kiến tạo - Ảnh: SN

Thế trận tiếp tục thuộc về U22 Việt Nam và đến phút 22, Đình Bắc lại tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo rồi căng ngang để Minh Phúc đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik còn tạo ra thêm vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn.

Sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên giữ sức và bảo toàn lợi thế. Việc rút dần các trụ cột ở cuối trận giúp đội giữ vững tỷ số 2-0, hiên ngang bước vào bán kết với ngôi đầu bảng B.

Ghi bàn:

U22 Việt Nam: Hiểu Minh (11'), Minh Phúc (22')

Đội hình ra sân

U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn (Xuân Bắc 68'), Minh Phúc, Văn Khang (Công Phương 68'), Vikto Lê (Văn Thuận 68'), Đình Bắc (Ngọc Mỹ 80').

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Yusuf, Moses Raj.