Highlights U22 Việt Nam 2-0 U22 Malaysia
Đội bóng của HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo khác biệt. Phút 11, từ quả phạt góc được Đình Bắc treo bóng chuẩn xác, Hiểu Minh bật cao đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số.
Thế trận tiếp tục thuộc về U22 Việt Nam và đến phút 22, Đình Bắc lại tỏa sáng với pha đi bóng lắt léo rồi căng ngang để Minh Phúc đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Trước khi hiệp một khép lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik còn tạo ra thêm vài cơ hội nguy hiểm nhưng không thể ghi thêm bàn.
Sang hiệp hai, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, ưu tiên giữ sức và bảo toàn lợi thế. Việc rút dần các trụ cột ở cuối trận giúp đội giữ vững tỷ số 2-0, hiên ngang bước vào bán kết với ngôi đầu bảng B.
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Hiểu Minh (11'), Minh Phúc (22')
Đội hình ra sân
U22 Việt Nam: Trung Kiên, Nhật Minh, Hiểu Minh, Lý Đức, Phi Hoàng, Quốc Cường, Thái Sơn (Xuân Bắc 68'), Minh Phúc, Văn Khang (Công Phương 68'), Vikto Lê (Văn Thuận 68'), Đình Bắc (Ngọc Mỹ 80').
U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Yusuf, Moses Raj.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuyết phục 2-0 dành cho U22 Việt Nam trước U22 Malaysia, qua đó đoạt tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 với ngôi đầu bảng B. Đối thủ nhiều khả năng sẽ là đội nhì bảng A, có thể là U22 Philippines.
Ở trận đấu cùng giờ môn bóng đá nữ, các cô gái Việt Nam xuất sắc vượt qua Myanmar với tỷ số tương tự, cùng tấm vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
U22 Việt Nam vẫn kiểm soát tốt trận đấu, không cho U22 Malaysia nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành thủ môn Trung Kiên.
80'
Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Ngọc Mỹ.
73'
Một cầu thủ U22 Malaysia bị ngã trong vòng cấm U22 Việt Nam nhưng trọng tài xác định không có lỗi của trung vệ Lý Đức.
68'
HLV Kim Sang Sik quyết định rút ba tiền vệ Thái Sơn, Văn Khang và Viktor Lê ra để tung Xuân Bắc, Công Phương và Văn Thuận vào sân.
67'
Đội trưởng Văn Khang băng xuống làm tường để Viktor Lê quyết định sút luôn đưa bóng đi thiếu chính xác.
56'
HLV Kim Sang Sik cho các học trò chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Cũng bởi vậy mà U22 Malaysia có cơ hội lên bóng nhiều hơn.
50'
Chỉ trong vòng 3 phút, bộ đôi tiền vệ Văn Khang và Thái Sơn cùng bị thẻ vàng sau những pha phạm lỗi với cầu thủ U22 Malaysia.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
KẾT THÚC
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía U22 Việt Nam. Ở trận đấu cùng giờ, tuyển nữ Việt Nam cũng dẫn trước đối thủ khó chơi Myanmar với tỷ số tương tự.
42'
U22 Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, khiến U22 Malaysia vẫn chưa có được pha dứt điểm đáng chú ý nào về phía khung thành của thủ môn Trung Kiên.
35'
Đường phất bóng bổng của cầu thủ U22 Việt Nam xuống sau lưng hàng thủ U22 Malaysia cho Viktor Lê. Tiền vệ thuộc biên chế Hà Tĩnh quyết định dứt điểm chéo góc nhưng bị thủ môn đối phương cản phá.
31'
Thêm một pha khoan phá của Đình Bắc bên hành lang cánh trái, tiếc rằng đường chuyền ra không đến được vị trí của đồng đội.
26'
U22 Malaysia nỗ lực vùng lên tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt nhưng U22 Việt Nam không cho đối thủ dễ dàng đạt được ý đồ.
22'
Minh Phúc nhân đôi cách biệt cho U22 Việt Nam
Nhận bóng từ đồng đội, Đình Bắc đột phá xuống đáy biên trái rồi đẩy ra cho Minh Phúc - đồng đội ở CLB CAHN thoải mái dứt điểm tung lưới U22 Malaysia lần thứ hai.
17'
Đường chọc khe nguy hiểm của U22 Malaysia "xé toang" hàng thủ U22 Việt Nam, may thay thủ môn Kiên Trung lao ra hóa giải kịp thời.
16'
Bàn mở tỷ số sớm giúp các học trò HLV Kim Sang Sik thi đấu càng thoải mái và tự tin hơn, sức ép vẫn được duy trì lên phần sân của U22 Malaysia.
13'
Ở trận đấu cùng giờ, Bích Thùy tỏa sáng mới pha đánh đầu bồi tung lưới nữ Myanmar, nâng tỷ số lên 2-0.
11'
Hiểu Minh mở tỷ số sớm
Từ quả phạt góc của đội nhà, Đình Bắc phối hợp với đồng đội rồi treo bóng về phía cột xa để trung vệ Hiểu Minh bật cao đánh đầu tung lưới U22 Malaysia.
7'
Quốc Cường có cơ hội dứt điểm chéo góc, bóng khẽ chạm chân cầu thủ đối phương làm đổi hướng nhưng vẫn không làm khó thủ môn Zulhilmi.
Ở trận đấu cùng giờ, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số vào lưới của nhờ công của Vạn Sự với pha đánh đầu chính xác dù cô là một trong những người thấp nhất trên sân.
2'
Pha vây hãm khung thành đầu tiên của U22 Việt Nam với tình huống thoát xuống bên cánh trái của Đình Bắc rồi căng ngang. Tuy nhiên Văn Khang kết thúc đi chệch cột dọc.
16h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia trên sân Rajamangala được bắt đầu. Cùng thời điểm này, ĐT bóng đã nữ Việt Nam cũng có trận đấu được xem là "chung kết" bảng B với đối thủ khó chơi nữ Myanmar.
15h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, U22 Việt Nam mặc trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi U22 Malaysia mặc quần áo màu vàng.
Các cầu thủ U22 Việt Nam khởi động trước trận đấu
Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam
Danh sách thi đấu U22 Việt Nam vs U22 Malaysia
U22 Việt Nam đến sân sớm
Thời điểm cách giờ bóng lăn khoảng 1 tiếng 30 phút, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt tại SVĐ Rajamangala, Bangkok.
Nhận định trước trận
U22 Malaysia nắm lợi thế với hiệu số vượt trội và chỉ cần hòa là nhất bảng, trong khi U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng nếu muốn tự quyết.
Dù vậy, cả hai đội đều khẳng định sẽ chơi tấn công thay vì cầu hòa, bởi ngôi nhất bảng giúp tránh đối thủ mạnh ở bán kết. Malaysia sở hữu lối đá nhanh, mạnh và kỷ luật, đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống phản công.
U22 Việt Nam sau trận thắng Lào 2-1 cần khắc phục sự thiếu kết nối và nâng cao hiệu quả dứt điểm. Sự tập trung của hàng thủ là yếu tố then chốt trước những cú phản công tốc độ từ đối thủ.
Đây được dự báo là trận đấu chặt chẽ, căng thẳng, nơi đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng. Với quyết tâm lớn, Việt Nam có quyền tin vào một kết quả thuận lợi.