Trên sân Kuala Lumpur với sức ép từ gần 2 vạn khán giả, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 đầy thuyết phục. Xuân Son được nhắc tới nhiều nhất sau trận với bàn thắng đẹp mắt mở tỷ số, giúp nhà ĐKVĐ phá vỡ thế bế tắc. Quang Hải sau khi vào sân ở hiệp 2 cũng để lại dấu ấn, với đường chuyền khiến cầu thủ đối phương đốt lưới nhà.

Tuy nhiên, Patrik Lê Giang mới là người xứng đáng nhận điểm 10. Nếu như Xuân Son đóng góp 1 bàn thắng, thì thủ thành CLB TP.HCM có 5 tình huống cứu thua cho tuyển Việt Nam.

Patrik Lê Giang có phong độ cực ấn tượng. Ảnh: S.N

Trong cả trận đấu, Patrik Lê Giang chỉ huy hàng phòng ngự, ra vào hợp lý, phản xạ cực nhanh và thể hiện được bản lĩnh trước sức ép của đội chủ nhà.

Đáng chú ý là tình huống ở phút 54, khi tỷ số đang là 1-0 cho tuyển Việt Nam, từ đường chuyền rất khó chịu bên cánh phải của Sumareh bên phía Malaysia, Lê Giang lao ra rất nhanh cản phá kịp thời. Thủ thành số 1 tuyển Việt Nam bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Uzbekistan thay đổi quyết định.

Đây là một trong những tình huống cho thấy đẳng cấp của Patrik Lê Giang. Sau trận đấu, Sofascore chấm Patrik 7,8 điểm, cao nhất bên phía tuyển Việt Nam.

Tính từ đầu giải, Lê Giang mới chỉ để thủng lưới 1 lần, trong trận tuyển Việt Nam thắng Campuchia 3-1 ở vòng bảng. Ở ASEAN Cup năm nay, chỉ có thủ thành Thái Lan làm được như vậy.

Patrik Lê Giang cùng tuyển Việt Nam quyết bảo vệ ngôi vô địch. Ảnh: VFF

Không thể phủ nhận tuyển Việt Nam sở hữu các hậu vệ giàu kinh nghiệm, chơi ăn ý, bọc lót tốt. Tuy nhiên, việc Patrik Lê Giang thi đấu với phong độ ổn định, tạo nên sự yên tâm với toàn đội.

Ở kỳ ASEAN Cup trước, Đình Triệu trong lần đầu lên tuyển Việt Nam đã tỏa sáng, góp công lớn vào chức vô địch. Cá nhân anh cũng được trao giải thủ môn xuất sắc nhất giải.

Kỳ này, Lê Giang cũng làm tốt như đàn anh, thậm chí còn có mặt hơn. Anh cùng tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận bán kết lượt về với mục tiêu không chỉ chiến thắng, mà còn tiếp tục giữ sạch mành lưới trước Malaysia, tự tin bước tới trận chung kết với đối thủ được dự đoán là Thái Lan.

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