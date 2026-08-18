Thắng kém vui

Dù muốn hay không thì cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận: chiến thắng mà tuyển Việt Nam vừa tạo ra trước Malaysia trong trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 mới chỉ tạo hài lòng ở tỉ số.

Tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn không tốt, bất kể nắm khá nhiều lợi thế cũng như được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà từ lực lượng đến sự chuẩn bị, thậm chí cả quân số.

Dù chiến thắng, nhưng tuyển Việt Nam có màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục.

Nhưng, lợi thế ấy đã không được tuyển Việt Nam phát huy, hay nói chính xác Malaysia đã khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik suýt phải rời Kuala Lumpur với một kết quả ngoài ý muốn.

Những ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía tuyển Việt Nam gần như mất hút suốt cả trận, hoặc có chăng là khoảnh khắc loé sáng hơn là sự xuất sắc của cả tập thể.

Cái cách mà đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giành được là khó thuyết phục người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, dẫu cũng có thể cảm thông với việc phải chơi trên sân đối thủ vốn chưa khi nào là dễ dàng.

Bài học sau phiên bản lỗi

Sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết, vui vì đội giành chiến thắng, nhưng màn thể hiện của các học trò chưa khiến ông thoả mãn. Đây là lần đầu kể từ khi tới Việt Nam ông thầy người Hàn Quốc công khai bày tỏ sự không hài lòng về đội, cho thấy họ cần phải có bộ mặt khác, tích cực ở bán kết lượt về.

Tuyển Việt Nam hẳn thừa hiểu, chiến thắng vừa giành được trước Malaysia phải nhờ tới sự xuất sắc của Patrik Lê Giang chứ không đến từ hệ thống phòng ngự quá xuất sắc.

Và điều này buộc HLV Kim Sang Sik cùng các học trò cần nhìn lại

Họ cũng nên rõ, lợi thế 2 bàn của đội sau trận lượt đi chỉ đến từ những khoảnh khắc nhiều hơn là từ khả năng tổ chức tấn công, vây hãm mang lại.

Điều quan trọng hơn, tuyển Việt Nam cũng phải nhớ rằng không phải trận đấu nào những khoảnh khắc như vậy cũng xuất hiện đúng lúc như kiểu Malaysia đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Patrik Lê Giang chơi tốt hay các bàn thắng đến ở thời điểm nhạy cảm trong một trận đấu quan trọng.

Lợi thế 2-0 rõ ràng rất lớn, nhưng cũng không nên vì thế mà che đi những vấn đề đội đã bộc lộ. Hàng tiền vệ cần chơi tốt hơn, khả năng kiểm soát trận đấu phải được cải thiện và hàng công cần tạo ra nhiều sức ép hơn thay vì chờ đợi những khoảnh khắc cá nhân.

Trận lượt về tại Mỹ Đình vì thế không chỉ là cơ hội để tuyển Việt Nam hoàn tất tấm vé vào chung kết, mà còn là lúc HLV Kim Sang Sik kiểm chứng những điều đã rút ra sau 90 phút tại Kuala Lumpur.

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