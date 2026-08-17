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Chiều 17/8, thầy trò HLV Kim Sang Sik có mặt tại Hà Nội sau hành trình trở về từ Malaysia. Trước đó 15 phút, đối thủ của tuyển Việt Nam cũng có mặt tại Hà Nội.
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Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Quang Hải và các đồng đội giành chiến thắng 2-0.
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Trận thắng sân khách giúp tuyển Việt Nam có lợi thế quan trọng trước trận lượt về tại Mỹ Đình.
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Với quãng thời gian di chuyển và thi đấu liên tục, ưu tiên của đội tuyển trong thời gian đầu trở về là phục hồi thể trạng. 
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Các cầu thủ được nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi tập tiếp theo.
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Theo kế hoạch, chiều 18/8, tuyển Việt Nam có buổi tập trên SVĐ Mỹ Đình. Đây cũng là buổi tập duy nhất chuẩn bị cho trận bán kết lượt về.
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 HLV Kim Sang Sik cùng Ban huấn luyện tiếp tục rà soát những vấn đề về chuyên môn, đồng thời hoàn thiện phương án chiến thuật cho trận tái đấu với Malaysia.
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Chiến thắng 2-0 trên sân khách mang lại lợi thế đáng kể cho tuyển Việt Nam, nhưng toàn đội vẫn xác định cần duy trì sự tập trung cao nhất.
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Trận bán kết lượt về giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Ảnh: Phan Ích - VFF

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