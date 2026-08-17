Ảnh: Phan Ích - VFF
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Truyền thông Indonesia nhận định Việt Nam xem như đã đặt một chân vào chung kết ASEAN Cup 2026, sau khi thắng 2-0 ngay trên sân của Malaysia.
Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhấn mạnh tuyển Việt Nam vẫn phải thi đấu hết sức tập trung khi tái đấu Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Sau chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Malaysia ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam được VFF động viên kịp thời.