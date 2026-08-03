Tối 2/8, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một trong những trận đấu gây thất vọng nhất từ trước tới nay khi đối đầu với Thái Lan. Đội chủ nhà không chỉ thua về mặt kết quả, mà còn kém toàn diện về lối chơi và phần nào là tinh thần chiến đấu.

Trước trận đấu, nhiều người đã kỳ vọng vào chức vô địch của đội chủ nhà. Điều này là hoàn toàn có cơ sở khi đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt từng thắng Thái Lan cũng ở giải đấu này năm ngoái.

Đặc biệt, ở giải này Thái Lan chỉ cử đội hình 2 tham dự, thi đấu gặp nhiều khó khăn trước những bại tướng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Indonesia và Philippines.

Thái Lan chỉ sử dụng đội hình hai. Ảnh: S.N

Tuy nhiên, các VĐV Việt Nam có một ngày thi đấu dưới sức tới khó hiểu. Bước 1 của đội chủ nhà bị "gãy" hoàn toàn, khiến việc triển khai tấn công gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng ngay cả khi có cơ hội thì chuyền 2 lại bị lộ, không gây ra được bất ngờ, trong khi hàng chắn chỉ biết đuổi theo những tình huống chuyền bóng của đối thủ.

Thất bại của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam càng thêm đau khi Indonesia thắng được Thái Lan 1 set, còn Philippines thậm chí còn kéo đội bóng xứ Chùa vàng tới set 5. Trong khi đó, Thanh Thuý và các đồng đội thua chóng vánh trong cả 3 set, bất lực hoàn toàn.

Ngoài những vấn đề về chuyên môn, dường như các VĐV Việt Nam cũng gặp tâm lý, ngay cả khi được khán giả cổ vũ cuồng nhiệt trong suốt cả trận. Bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng Thái Lan, nhưng không thể phủ nhận các VĐV Việt Nam thường bị "bắt vía" mỗi khi đối đầu với "chị đại" của khu vực.

Sau khi chặng 1 khép lại, chỉ 4 ngày sau, chặng 2 SEA V Cup 2026 sẽ diễn ra tại Thái Lan (7-9/8). Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có cơ hội đòi món nợ đối thủ, nhưng mọi thứ đang trở nên quá khó với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khó hy vọng đòi nợ ở chặng 2. Ảnh: S.N

Về mặt lực lượng, tay đập trẻ Phạm Quỳnh Hương có thể được triệu tập bổ sung để tăng cường sức mạnh cho hàng công, nhưng điều cốt lõi với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn là bước 1. Đây là vấn đề muôn thuở với bóng chuyền Việt Nam, nhưng chưa thể có giải pháp để khắc phục.

Ở chặng 2, Thái Lan sẽ bổ sung ít nhất 4 trụ cột, lại có lợi thế sân nhà. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khắc phục những điểm yếu đã khó, lại phải đối đầu với một Thái Lan mạnh nhất, càng ít có hy vọng phục thù.

Sau chặng 1 thua trắng 3 set trước Thái lan, cũng có nhiều ý kiến về việc tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần có một cuộc cách mạng ở ghế HLV trưởng như đội nam. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần được xem xét nghiêm túc, có những đánh giá khách quan sau chặng 2 sắp tới. Sự thay đổi với tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cần một lộ trình phù hợp.