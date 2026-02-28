Phoenix Reborn Golf Tournament 2026 diễn ra từ ngày 27/2 đến 1/3 là một trong những giải golf danh giá với quy mô lớn tại Việt Nam đầu năm 2026, quy tụ gần 800 gôn thủ trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang Seo trực tiếp tranh tài tại giải, ngoài ra còn có HLV Kim Sang Sik tham gia với vai trò đại sứ hình ảnh. Cả hai đều là những cầu nối của tình hữu nghị,hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

HLV Park Hang Seo, HLV Kim Sang Sik trở thành tâm điểm của giải đấu.

Giải cũng có sự góp mặt của 7 tuyển thủ golf Việt Nam tranh tài ở SEA Games 33. Ngoài ra còn có các golfer chuyên nghiệp, nghiệp dư, khách mời là đại diện Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Lịch trình giải đấu kéo dài ba ngày với ba chủ đề khác nhau, trong đó trọng tâm là lễ khai mạc, các vòng đấu chính cùng hàng loạt hoạt động giao lưu văn hóa, ẩm thực, giải trí. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới hơn 10 tỉ đồng.