Phút 72 trong trận CAHN vs Macarthur FC (Australia), thuộc lượt trận thứ 3 bảng E, AFC Champion League Two 2025/26, HLV Polking bất ngờ rút thủ môn Nguyễn Filip ra và tung Vũ Thành Vinh vào thế chỗ. Thủ môn của CAHN bị đau cơ háng nên chủ động xin được thay người.

Chỉ ít phút sau khi Nguyễn Filip rời sân, từ quả đá phạt góc của cầu thủ Macarthur, Uskok bật nhảy rất cao đánh đầu đưa bóng đi cực hiểm hóc, đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới CAHN khiến thủ môn Thành Vinh không thể cản phá. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Nguyễn Filip dính chấn thương phải rời sân.

Về chấn thương của Nguyễn Filip, HLV Polking cho biết: "Tôi thay Nguyễn Filip vì chân cậu ấy gặp vấn đề. Hai ngày trước trận Filip vẫn thấy đau. Tôi nói về tầm quan trọng của Filip ở trận đấu này và thuyết phục cậu ấy thi đấu.

Tuy nhiên, càng đá, Nguyễn Filip càng đau. Tới phút 72 thì cậu ấy cảm thấy không còn tự tin nữa, nên tôi buộc phải rút ra nghỉ".

Đánh giá về trận hòa tiếc nuối trên sân nhà, HLV Polking nói: "Đây là trận đấu quan trọng, chúng tôi cần chiến thắng. Tuy nhiên CAHN bỏ lỡ cơ hội vào vòng knock-out. Tôi biết rõ đối thủ giỏi tận dụng tình huống cố định, nhưng không kiểm soát được".

HLV Polking tiếc nuối vì CAHN chỉ có 1 điểm.

Trong khi đó, cầu thủ mở tỉ số trận đấu là Lê Văn Đô nói: "Bàn thắng này giúp tôi lấy lại sự tự tin và quan trọng hơn là đóng góp được điểm số cho CLB".

Dù chỉ giành được một kết quả hòa nhưng CAHN vẫn giữ ngôi đầu bảng E do ở trận đấu còn lại, Bắc Kinh Quốc An và Đại Phố cầm chân nhau với tỷ số 3-3.